Ціна на російський газ для України буде нижче $228 доларів - міністр
Міністр енергетики України Володимир Демчишин стверджує, що ціна на російський газ для України буде становити менше, ніж 228 доларів.
Це випливає із слів міністра. "Ціна буде менше 248 доларів, мінус трішки більше, ніж двадцять доларів знижки - і ви отримаєте ціну, про яку йде мова", - сказав Демчишин у п'ятницю в Брюсселі по завершенню переговорів, передає власний кореспондент УНІАН.
Міністр наголосив, що "мова йде про ту ціну, про яку ми давно говорили". "Це - ринкова ціна, враховуючи наше місцезнаходження та вартість транспортування газу до України", - зазначив Демчишин.
Разом з тим, російський міністр Олександр Новак ухилився дати пряму відповідь на запитання УНІАН стосовно майбутньої ціни. "Ця формула (ціни) достатньо складна, вона враховує калорійність і ціни на нафтопродукти і період, за який береться оцінка цін. Тому зараз на четвертий квартал ціна формується із цін, які є на ринках на нафтопродукти, які враховуються при формуванні ціни на газ. Ця формула враховує поточну ситуацію на ринках", - сказав він.