Ціна на російський газ для України буде нижче $228 доларів - міністр

Це випливає із слів міністра. "Ціна буде менше 248 доларів, мінус трішки більше, ніж двадцять доларів знижки - і ви отримаєте ціну, про яку йде мова", - сказав Демчишин у п'ятницю в Брюсселі по завершенню переговорів, передає власний кореспондент УНІАН.

Міністр наголосив, що "мова йде про ту ціну, про яку ми давно говорили". "Це - ринкова ціна, враховуючи наше місцезнаходження та вартість транспортування газу до України", - зазначив Демчишин.

Разом з тим, російський міністр Олександр Новак ухилився дати пряму відповідь на запитання УНІАН стосовно майбутньої ціни. "Ця формула (ціни) достатньо складна, вона враховує калорійність і ціни на нафтопродукти і період, за який береться оцінка цін. Тому зараз на четвертий квартал ціна формується із цін, які є на ринках на нафтопродукти, які враховуються при формуванні ціни на газ. Ця формула враховує поточну ситуацію на ринках", - сказав він.