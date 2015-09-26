ЗМІ оприлюднили засекречене відео з "караванським стрільцем" Мазурком

Як повідомляє ТСН, поки "караванського стрільця" Ярослава Мазурка шукала вся країна, він усю ніч просидів в одному з інтернет-клубів Києва. Про це ЗМІ повідомили слідчі зі столичного УБОЗу.

Журналісти каналу повідомили, що через три роки після гучного розстрілу трьох охоронців у гіпермаркеті правоохоронці поділилися досі засекреченим відео з єдиним обвинуваченим у цьому жорстокому вбивстві - Ярославом Мазурком. На відео видно, як він усю ніч проводить в інтернет-клубі: місце обирає в кутку, де попиває пиво, слухає щось у навушниках, кілька разів виходить на вулицю, щоправда, щоразу натягує шапку. Під ранок його навіть зморює сон.

"Це Мазурок. Як ми його встановили? Цей комп'ютерний клуб розтшований на Караваєвих дачах. Під час оглядання трупа ми в нього у кишені знайшли чек про сплату", - розповідає слідчий, який з метою безпеки просить не називати його ім'я. На відео з камер спостереження важко розгледіти обличчя вбивці. А протягом семи годин на нього ніхто не зважає. "Опитували співробітників клубу, ніхто уваги не звернув. Можливо, він по скайпу з рідними спілкувався. Міг спілкуватися, міг прощатися, міг дізнаватися про ситуацію", - каже слідчий.

У цій самій шапці, куртці і штанях, які є на відео, Ярослава Мазурка знайшли мертвим у Сирецькому парку Києва. За офіційною версією, він убив себе сам. Бо, як припускають слідчі, уже розумів, що сухим із води не вибратись і таким чином урятував від сорому родину.