Гройсман оптимістично дивиться на можливість ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Україна», передає кореспондент УНІАН.

«Я оптимістично дивлюсь на те, що ми зможемо прийняти по-справжньому сучасні європейські зміни до Конституції», - сказав він.

Стосовно законопроекту голова ВР зазначив, що префекти не наділяються якимись особливими правами, але додав, що є низка питань щодо його діяльності, які треба виписати в законі про префекта.

Гройсман зазначив, що «префект - це не людина президента».

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За його словами, префект призначається за поданням Кабінету міністрів України, і ця процедура є чинною на сьогодні.

В той же час керівник парламенту визнав, що існує низка запитань, «які потребують відповіді».

«І ці відповіді можуть бути викладені в законі про префекта», - додав Гройсман.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Гройсмана, на сьогодні підстав для проведення позачергових виборів у Верховну Раду України немає.