УКРОП вимагає позбавити СБУ функцій, що породжують корупцію
Службу безпеки України необхідно позбавити функцій з боротьби з корупцією та економічною злочинністю, щоб служба могла зосередитися виключно на питаннях безпеки.
Про це заявив лідер «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Геннадій Корбан, коментуючи вибух біля будівлі СБУ в центрі Одеси. Корбан нагадав, що Рада Європи вимагає від України ухвалили нову редакцію закону про СБУ, згідно з яким спецслужба повинна займатися контррозвідкою, боротьбою з тероризмом і захистом нацбезпеки.
«Насправді співробітники СБУ замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками – боротьбою з тероризмом, «кришують» контрабанду і активно беруть участь в економічному житті країни. Інакше кажучи, вони зайняті бізнесом і у них просто немає часу на виконання своїх прямих функцій», – написав політик на своїй сторінці в Facebook.
Новость о взрыве возле здания СБУ в центре Одессы просто потрясает воображение. Если можно подорвать областное управлени...Posted by Gennady Korban on Monday, 28 September 2015
«А взагалі гріш ціна такій спецслужбі і її керівникам, якщо будівлю відомства можна підірвати в центрі якогось міста. Чудовий привід для Михеїла Саакашвілі запросити на посаду голови СБУ в Одесі чергового грузина», – додав він.