УКРОП вимагає позбавити СБУ функцій, що породжують корупцію

Про це заявив лідер «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Геннадій Корбан, коментуючи вибух біля будівлі СБУ в центрі Одеси. Корбан нагадав, що Рада Європи вимагає від України ухвалили нову редакцію закону про СБУ, згідно з яким спецслужба повинна займатися контррозвідкою, боротьбою з тероризмом і захистом нацбезпеки.

«Насправді співробітники СБУ замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками – боротьбою з тероризмом, «кришують» контрабанду і активно беруть участь в економічному житті країни. Інакше кажучи, вони зайняті бізнесом і у них просто немає часу на виконання своїх прямих функцій», – написав політик на своїй сторінці в Facebook.

Новость о взрыве возле здания СБУ в центре Одессы просто потрясает воображение. Если можно подорвать областное управлени... Posted by Gennady Korban on Monday, 28 September 2015

«А взагалі гріш ціна такій спецслужбі і її керівникам, якщо будівлю відомства можна підірвати в центрі якогось міста. Чудовий привід для Михеїла Саакашвілі запросити на посаду голови СБУ в Одесі чергового грузина», – додав він.