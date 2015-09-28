Харків, Одеса, Дніпропетровськ і Закарпаття: МВС спрогнозувало "гарячі" точки на місцевих виборах
13:47, 28 вересня 2015Політика
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Керівник оперативного штабу МВС, радник міністра внутрішніх справ України Іван Стойко прогнозує, що "гарячими" точками під час місцевих виборів будуть Харків, Одеса, Дніпропетровськ і Закарпаття.
Під час виборів у країні можливе загострення політичної ситуації / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Стойко сказав під час брифінгу щодо підготовки органів внутрішніх справ до місцевих виборів 25 жовтня.
Стойко зазначив, що під час виборів в країні можливе загострення політичної ситуації, а також не відкидається підвищення активності диверсійно-розвідувальних груп.
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"Ми вважаємо, що на виборах буде декілька "гарячих" точок. Зокрема, це Харків, Одеса, Дніпропетровськ і, можливо, Закарпаття", - сказав він.
Крім того, Стойко висловив думку, що загалом під час виборів буде шалена боротьба між партіями і кандидатами.
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