Харків, Одеса, Дніпропетровськ і Закарпаття: МВС спрогнозувало "гарячі" точки на місцевих виборах

Як передає кореспондент УНІАН, про це Стойко сказав під час брифінгу щодо підготовки органів внутрішніх справ до місцевих виборів 25 жовтня.

Стойко зазначив, що під час виборів в країні можливе загострення політичної ситуації, а також не відкидається підвищення активності диверсійно-розвідувальних груп.

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"Ми вважаємо, що на виборах буде декілька "гарячих" точок. Зокрема, це Харків, Одеса, Дніпропетровськ і, можливо, Закарпаття", - сказав він.

Крім того, Стойко висловив думку, що загалом під час виборів буде шалена боротьба між партіями і кандидатами.