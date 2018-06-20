Список Блоку Кличка: хто стоїть за ”сильним мером”

Чутки про вплив спонсорів Кличка на формування списків були дещо перебільшені. Більше всього в прохідній частині блоку креатур Секретаріату Президента і самого боксера... УНІАН і газета«Комментарии» аналізують списки кандидатів в депутати Київради. На цих виборах, на відміну від 2006 року, Віталій Кличко виступає реальним лідером блоку свого імені. Оскільки він позбавився всіх своїх колишніх партнерів – «Пори» і ПРП – список організації кардинально видозмінився. Тепер саме Кличко, а не лідер київської організації ПРП Володимир Бондаренко, отримав право формувати списки. Правда, свою вагу йому довелося використовувати не тільки для того, щоб включити своїх особистих протеже, але і людей з президентської канцелярії і від «сім`ї» Президента, до якої Віталій вельми близький. Що стосується потенційної кількості депутатів від Блоку Кличка, то, враховуючи його популярність, вона коливається в межах від 20 до 30 чоловік.

У першій десятці безпосередньо ставлеником «сім`ї» Президента є №2 – екс-глава Мінпаливенерго, сусід Ющенка по Безрадичах, екс-губернатор Одещини і колишній керівник «Київенерго» Іван Плачков.

Від Секретаріату Президента в Київраду за списками Кличка делеговано ще дві людини – №28 Ярослав Биструшкін, син керівника Головної служби гуманітарної політики і з питань збереження національної культурної спадщини Олександра Биструшкіна (цей відомий актор в 1993–2006 роках очолював столичне управління культури), і №14 Валерій Карпунцов. Останній є членом команди заступника глави Секретаріату Романа Безсмертного – був його радником в уряді Тимошенко, потім очолював юридичний департамент у виконкомі НСНУ і з приходом туди команди Вячеслава Кириленка пішов у штаб НУ – НС. Останнім часом Карпунцов представляв як адвокат інтереси Кличка в судовій справі проти газети «Вечірній Київ».

До особистих креатур Кличка в першій тридцятці відноситься, як мінімум, п`ять чоловік, а саме №4 Наталія Новак (досвідчений депутат Київради, останніми роками один з головних «консультантів» Віталія Володимировича з київської проблематики), №11 Роман Гижа (менеджер «Кличко Маркетинг Гмбх»), №15 Ганна Старостенко (президент Фонду братів Кличків) і №30 Катерина Кириченко, прес-секретар Кличка. Окремо слід згадати №16 Павла Демінського — бізнес-партнера лідера блоку. Павло Васильович очолює Чорноморську інвестиційну компанію і інвестиційну компанію з американським корінням BLASIG. Обидві структури займаються операціями з нерухомістю. Крім того, Демінський фігурує разом з американським партнером Кличка Робертом Кенігом як співзасновник декількох фірм (ТОВ «Кватро М», ТОВ «Терра Нова», ТОВ «МБ Україна»), відношення до яких деякі оглядачі приписують і Віталієві Володимировичеві. В усякому разі, його брат Володимир виступає співзасновником «Кватро М».

Спонсори Блоку Кличка представлені в прохідній частині списку тільки самі собою. До групи «грошових мішків» слід віднести №5 – екс-«нашоукраїнця» Дмитра Андрієвського (партнер нардепа від НУ – НС Валерія Борисова по концерну «Київпідземдорстрой»; правда, ходять чутки, що вони розділили бізнес, в усякому разі Андрієвський в списку значиться головою ради директорів фірми будівельного профілю «Інтеко-холдинг»). До спонсорів відносяться також №7 – лідер партії «Європейська столиця» і голова спостережної ради фірми «ХХІ Століття» Лев Парцхаладзе і №10 — партнер Парцхаладзе Андрій Миргородський.

Трохи нижче розташувалися ще два спонсори – бізнес-партнери №13 Валерій Іщенко і №17 Андрій Странніков.

Свої невеликі квоти одержали і два інших засновники Блоку Кличка — НРУ і партія «Українська соціал-демократія». «Рухівців» представляють дружина лідера міської організації НРУ нардепа Олександра Черноволенка Людмила Закревська (№6, депутат Київради від НУ, з чуток, має інтереси в бізнесі, пов`язаному із зовнішньою рекламою) і екс-помічник нардепа Бориса Тарасюка Іван Крулько (№21). «Українську соціал-демократію» представляє сам лідер цієї маловідомої партії, депутат Київради від БЮТ Олександр Клюс. До речі, з Клюсом можна пов`язувати і появу такого несподіваного персонажа, як екс-керівник кримської міліції Микола Паламарчук (№12). В АРК Паламарчук прославився розкішним кабінетом, ремонт якого обійшовся в 5 млн. грн. «спонсорської допомоги» і анекдотичним випадком під час «помаранчевої революції», коли він, будучи ярим прихильником Віктора Януковича, з`явився до парламенту автономії в помаранчевій сорочці. Але, усвідомивши свою «політичну» помилку, втік переодягатися. Перед призначенням до Криму Паламарчук якийсь час очолював Полтавське УМВС, а Клюс - вихідець з Полтави і свого часу був мером Гадяча.

Як і обіцяв Віталій Кличко, в його списку присутні люди, близько знайомі з київською проблематикою. До них, перш за все, відноситься багаторічний керівник Печерського району екс-«литвинівець» Анатолій Коваленко (№3). Судячи з усього, останній пообіцяв забезпечити серйозний результат на Печерську, але, згадуючи вибори-2006, у це слабо віриться. З керівників «районного масштабу» також варто відзначити заступника глави Голосіївської РДА Віталія Ковальчука (№25) і першого заступника податкової інспекції в Подільському районі Віктора Дворникова (№19). До цієї ж категорії професіоналів слід віднести і першого заступника глави Солом`янської РДА Максима Шкуро (№24), який прославився тим, що перекинувся з фракції БЮТ в Київраді в промерську більшість, але потім розкаявся і повернувся в рідну команду.

До «профі» ще омельченківського гарту відносяться ще два «фігуранти» списку Кличка. Під №18 значиться колишній глава Управління взаємодії з судами, правоохоронними органами і органами юстиції Роман Романюк (зокрема, він трудився над реалізацією ідеї Омельченка про створення муніципальної міліції), а №26 дістався колишньому багаторічному керівникові корпорації «Київавтодор» Володимиру Жукову.