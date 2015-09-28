Не вистачає грошей для порятунку життів: Пан Гі Мун заявив, що план щодо України профінансовано на 39%

Про це відкриваючи 70-у Генасамблеї ООН заявив Генсек організації Пан Гі Мун.

Він зазначив, що в організації не вистачає грошей для того, щоб рятувати достатню кількість людських життів.

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"У нас не достатньо грошей для того, щоб рятувати достатню кількість людських життів, у нас тільки половина того, щоб допомогти народу Іраку, Південного Судану та Ємену. І лише третина для Сирії. Наш відповідний план для України профінансовано на 39%. А заклик щодо Гамбії, де кожна четверта дитина страждає від затримки в рості, поки не зустрів ніякої реакції", - сказав Генсек ООН.

Він зазначив вкотре, що збройний конфлікт в Україні як і багато інших в світі має бути вирішений виключно мирним шляхом.