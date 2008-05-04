17 президентів європейських країн - за прийняття України в ЄС та НАТО
11:33, 04 травня 2008Політика
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Саміт відбувався в Македонії
Президенти країн Центральної та Східної Європи одностайно висловилися за прийняття усіх балканських країн та України до Європейського Союзу і НАТО.
Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це йдеться у фінальному документі саміту лідерів країн Центральної та Східної Європи, що завершився у македонському місті Охрід.
За словами 17 глав держав, без цих країн-кандидатів Європейський Союз та НАТО будуть «неповноцінними».
Лідери центрально- та східноєвропейських країн розглянули також питання енергетичного забезпечення у майбутньому і ситуацію із незалежним Косово.
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