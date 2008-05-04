17 президентів європейських країн - за прийняття України в ЄС та НАТО

Президенти країн Центральної та Східної Європи одностайно висловилися за прийняття усіх балканських країн та України до Європейського Союзу і НАТО.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це йдеться у фінальному документі саміту лідерів країн Центральної та Східної Європи, що завершився у македонському місті Охрід.

За словами 17 глав держав, без цих країн-кандидатів Європейський Союз та НАТО будуть «неповноцінними».

Лідери центрально- та східноєвропейських країн розглянули також питання енергетичного забезпечення у майбутньому і ситуацію із незалежним Косово.