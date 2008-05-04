МЗС Грузії радить російським військовим пити валер`янку

У МЗС Грузії увечері у суботу 3 травня виступили із спростуванням заяви неназваного представника силових структур РФ про можливу дестабілізацію в зоні конфлікту в Абхазії, і радять представникам російських силових структур для заспокоєння нервів попити ліки, причому сильнодіючі, повідомляють «Новости-Грузия».

Раніше у ряді російських ЗМІ з`явилася інформація, що Грузія готує вторгнення до Абхазії. У МЗС Грузії заявили, що з гумором сприйняли інформацію про нібито підготовлювану операції в невизнаній Абхазії. А в.о. міністра закордонних справ країни Грігол Вашадзе заявив, що «грузинські лікарі рекомендують представникам силових і інших структур Росії, які виступають інкогніто, заспокоїти нерви валеріаною... хоча таким провокаторам валеріана не допоможе і вони вже повинні використовувати препарат Валіум».

Політ.ру