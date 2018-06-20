Список Блоку Черновецького: політичний притулок для чиновників мерії
Серед основних учасників боротьби за Київраду менше всього змін відбулося в Блоці Леоніда Черновецького... Спільний проект УНІАН і газети «Комментарии»
Серед основних учасників боротьби за Київраду менше всього змін відбулося в Блоці Леоніда Черновецького. Блок приріс заступниками голови міської держадміністрації.УНІАН і газета «Комментарии» аналізують списки кандидатів в депутати Київради
|Леонід Черновецький і Віталій Журавський
|Олесь ДОВГИЙ
У той же час з другої позиції на дев`яту опустився голова міської організації ХЛПУ Андрій Заєць (родич Супруненка). Нарешті, десяте місце зберіг 24-річний Сергій Березенко, який два роки тому значився в списку як генеральний директор ТОВ «Українська бурова компанія», а зараз виконує обов`язки начальника головного управління КМДА у справах сім`ї і молоді. Власне, заради посади керівника столичного молодіжного відомства він і влився в команду Черновецького. Березенко – племінник лідера УРП «Собор», народного депутата України від НУ – НС Анатолія Матвієнка, в лютому 2005 року очолив громадську організацію «Український молодіжний собор», яку потім привернув до активної співпраці з БЛЧ.
Через 12 сходинок переступила (з двадцятої на восьму) член президії ХЛПУ Алла Шлапак, яка на минулих виборах (тоді вона мала прізвище Селіванова) управляла мережею БЛЧ «по роботі з виборцями». Очевидно, зліт Алли Василівни в партійній ієрархії пов`язаний з тим, що застосування схем мережевого маркетингу у виборчій кампанії довело свою ефективність.
У другій десятці списку бачимо в основному депутатів з нинішньої фракції БЛЧ: сина діючого мера, старшого віце-президента Правекс-банку Степана Черновецького (№12, був №8), заступника голови Держмитслужби Павла Пашка (зберіг №13), президента ТОВ «Граунд Луол» (займається торгівлею нерухомістю і земельними ділянками), секретаря комісії Київради з питань земельних відносин Олександра Луцького (№14, був №7), главу спостережної ради ВАТ «Київське АТП-2240», заступника голови комісії Київради з питань транспорту і зв`язку Ігоря Кононенка (№16, був №4), зятя Леоніда Черновецького Вячеслава Супруненка (№17, був №6), радника мера, керівника Оболонської райорганізації ХЛПУ, заступника голови комісії Київради з питань бюджету і соціально-економічного розвитку Віталія Лаврененка (№18, був №19), члена президії ХЛПУ Анатолія Чуба (№20, був №18).
У третій десяток з нинішніх членів фракції БЛЧ потрапили голова ради директорів ЗАТ «Променергоекспорт», керівник Святошинської райорганізації ХЛПУ, чоловік Інги Айвазової (молодшої сестри дружини Черновецького Аліни Айвазової) Віктор Гринюк (№21, був №15), директор ТОВ «Бровтек», керівник столичної організації партії «Зелена планета» (співзасновник БЛЧ), секретар комісії Київради із питань власності Петро Іванов (№22, був №17), директор рекламного агентства «Український рекламний альянс» Максим Саврасов (№23, був №16), директор ТОВ «Холдинг-сіті» Юрій Ішунінов (№24, був №9), директор ТОВ «Антарес» і «Завод рятувальних засобів» Ігор Лавров (№25, був №22), викладач КНУ ім. Шевченка Олексій Самохін (№26, був №23), голова правління ТОВ «Украгрокомерс», секретар комісії Київради з питань містобудування і архітектури Павло Гречковський (№27, був №11), комерційний директор ТОВ «Кіномедіа Едвертайзинг» (займається виробництвом і розміщенням рекламної продукції для столичних кінотеатрів), голова комісії Київради з питань промисловості, підприємництва і регуляторної політики Михайло Яковчук (№28, був №12).
З нинішніх депутатів Київради від БЛЧ у новий список не потрапив лише один — заступник голови правління ВАТ «Київметробуд» Олег Токарєв. Втім, більшості з тих, хто потрапив, довелося опуститися вниз на декілька сходинок, щоб звільнити місця для чиновників мерії і інших новобранців. Шанси на отримання мандата тими, хто фігурує в третьому десятку, особливо в другій його половині, виглядають дуже сумнівними.
|Ірена Кільчицька
П`яте місце дісталося заступника голови КМДА Віталієві Журавському. Йому підпорядковані головні управління, які відають гуманітарними питаннями: ГУ культури і мистецтв, ГУ охорони культурної спадщини, ГУ освіти і науки, ГУ з фізичної культури і спорту і ГУ у справах сім`ї і молоді.
На шостій і сьомій сходинках розташувалися обидва перші заступники Черновецького на посту глави КМДА – Анатолій Голубченко і Денис Басс. Вершиною кар`єри Анатолія Костянтиновича була посада першого віце-прем`єр-міністра України, яку він займав з серпня 1997-го до січня 1999 року. З початку 2002 року і до переходу в київську мерію Голубченко очолював спостережну раду ВАТ «Укрелектроапарат» (місто Хмельницький). Свою посаду в КМДА одержав як представник Соцпартії (незабаром після формування «антикризової коаліції»), проте зараз вже жодним чином себе з нею не пов`язує. Втім, це цілком в його стилі: до переходу в СПУ (у 2006 році балотувався до парламенту за її списком під №69) він був в «Трудовій Україні», а в 1999-2001 роках очолював партію «Молода Україна», що супроводжувалося численними скандальними подіями. У КМДА Голубченку підпорядковані ГУ палива, енергетики і енергозбереження, ГУ з питань надзвичайних ситуацій, ГУ комунального господарства, ГУ житлового господарства, ГУ капітального будівництва і управління державного архітектурно-будівельного контролю.
|Денис Басс
Є серед новобранців БЛЧ і бізнесмени. Зокрема №15 одержав підприємець Олексій Засенко, який контролює столичне ТОВ «Комерційна власність». Наприкінці минулого року ця компанія повідомила про концентрацію в своїх руках 66% акцій ЗАТ «Завод радіоапаратури». За підсумками 2006 року завод одержав дохід в 1,6 млн. грн., вартість його активів становить 29 млн. грн.
В умовно прохідній частині списку БЛЧ знайшлося місце для трьох перебіжчиків з БЮТ. №19 дістався голові комісії Київради з питань транспорту і зв`язку, генеральному директору комунального підприємства «Київвпастранс» Миколі Ламбуцькому (зараз входить до групи «Столичні реформи»). А 30-а і 31-а позиції зайняли голова комісії Київради з питань земельних відносин Олексій Євлах (якийсь час він навіть керував фракцією БЮТ) і голова спостережної ради ТОВ «Екстрім» Олександр Драпій, які зараз є членами фракції «Демократичний Київ». Їм залишається утішати себе тим, що провідний юрист БЛЧ, партнер адвокатської компанії «Граве» Віталій Павлик одержав лише трохи вище місце – 29-е. До речі, Павлик брав активну участь в захисті Євлаха, Драпія і інших перебіжчиків від «караючого меча» імперативного мандата.
Віталій Пирович
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