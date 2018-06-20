Список Блоку Черновецького: політичний притулок для чиновників мерії

Серед основних учасників боротьби за Київраду менше всього змін відбулося в Блоці Леоніда Черновецького. Блок приріс заступниками голови міської держадміністрації.УНІАН і газета «Комментарии» аналізують списки кандидатів в депутати Київради

Серед основних учасників боротьби за Київраду менше всього змін відбулося в Блоці Леоніда Черновецького. І це легко пояснити. Попередній список свого іменного блоку Леонід Михайлович сформував переважно з людей, пов`язаних (безпосередньо або через родичів) з його концерном «Правекс» або з очолюваною ним Християнсько-ліберальною партією України, а обрання Черновецького мером ще більше згуртувало цю партійно-бізнесову сім`ю. Жоден з 21 члена фракції БЛЧ не виявив ані найменшого бажання перекинутися будь-куди(обрання Олександра Супруненка народним депутатом України VI скликання за списком Партії регіонів до уваги не береться, про включення брата свого зятя в список ПР Черновецький сам домовився з керівництвом «регіоналів»). Тому найзначніші зміни в БЛЧ пов`язані не з вигнанням кого-небудь, а із зміною місць вже наявних доданків і додаванням декілька нових.

З першої десятки дворічної давності в нинішню першу десятку БЛЧ потрапили п`ятеро. Перше місце залишилося, природно, за самим Леонідом Михайловичем. Зберіг третю позицію в списку його заступник на посту мера, секретар Київради Олесь Довгий (син народного депутата України від НУ – НС Станіслава Довгого). З п`ятої позиції на четверту піднявся керівник фракції БЛЧ і фактично головний заступник Черновецького по партійній лінії Денис Комарницький (перед виборами 2006 року саме йому Черновецкий довірив очолити ХЛПУ на той період, коли самому Леоніду Михайловичеві довелося «прикидатися» безпартійним, щоб потрапити в парламентський список блоку «Наша Україна»). З квітня 2007 року Комарницький, який до того ж є партнером Вячеслава Супруненка, очолює наглядову раду АК «Київенерго».

У той же час з другої позиції на дев`яту опустився голова міської організації ХЛПУ Андрій Заєць (родич Супруненка). Нарешті, десяте місце зберіг 24-річний Сергій Березенко, який два роки тому значився в списку як генеральний директор ТОВ «Українська бурова компанія», а зараз виконує обов`язки начальника головного управління КМДА у справах сім`ї і молоді. Власне, заради посади керівника столичного молодіжного відомства він і влився в команду Черновецького. Березенко – племінник лідера УРП «Собор», народного депутата України від НУ – НС Анатолія Матвієнка, в лютому 2005 року очолив громадську організацію «Український молодіжний собор», яку потім привернув до активної співпраці з БЛЧ.

Через 12 сходинок переступила (з двадцятої на восьму) член президії ХЛПУ Алла Шлапак, яка на минулих виборах (тоді вона мала прізвище Селіванова) управляла мережею БЛЧ «по роботі з виборцями». Очевидно, зліт Алли Василівни в партійній ієрархії пов`язаний з тим, що застосування схем мережевого маркетингу у виборчій кампанії довело свою ефективність.

У другій десятці списку бачимо в основному депутатів з нинішньої фракції БЛЧ: сина діючого мера, старшого віце-президента Правекс-банку Степана Черновецького (№12, був №8), заступника голови Держмитслужби Павла Пашка (зберіг №13), президента ТОВ «Граунд Луол» (займається торгівлею нерухомістю і земельними ділянками), секретаря комісії Київради з питань земельних відносин Олександра Луцького (№14, був №7), главу спостережної ради ВАТ «Київське АТП-2240», заступника голови комісії Київради з питань транспорту і зв`язку Ігоря Кононенка (№16, був №4), зятя Леоніда Черновецького Вячеслава Супруненка (№17, був №6), радника мера, керівника Оболонської райорганізації ХЛПУ, заступника голови комісії Київради з питань бюджету і соціально-економічного розвитку Віталія Лаврененка (№18, був №19), члена президії ХЛПУ Анатолія Чуба (№20, був №18).

У третій десяток з нинішніх членів фракції БЛЧ потрапили голова ради директорів ЗАТ «Променергоекспорт», керівник Святошинської райорганізації ХЛПУ, чоловік Інги Айвазової (молодшої сестри дружини Черновецького Аліни Айвазової) Віктор Гринюк (№21, був №15), директор ТОВ «Бровтек», керівник столичної організації партії «Зелена планета» (співзасновник БЛЧ), секретар комісії Київради із питань власності Петро Іванов (№22, був №17), директор рекламного агентства «Український рекламний альянс» Максим Саврасов (№23, був №16), директор ТОВ «Холдинг-сіті» Юрій Ішунінов (№24, був №9), директор ТОВ «Антарес» і «Завод рятувальних засобів» Ігор Лавров (№25, був №22), викладач КНУ ім. Шевченка Олексій Самохін (№26, був №23), голова правління ТОВ «Украгрокомерс», секретар комісії Київради з питань містобудування і архітектури Павло Гречковський (№27, був №11), комерційний директор ТОВ «Кіномедіа Едвертайзинг» (займається виробництвом і розміщенням рекламної продукції для столичних кінотеатрів), голова комісії Київради з питань промисловості, підприємництва і регуляторної політики Михайло Яковчук (№28, був №12).

З нинішніх депутатів Київради від БЛЧ у новий список не потрапив лише один — заступник голови правління ВАТ «Київметробуд» Олег Токарєв. Втім, більшості з тих, хто потрапив, довелося опуститися вниз на декілька сходинок, щоб звільнити місця для чиновників мерії і інших новобранців. Шанси на отримання мандата тими, хто фігурує в третьому десятку, особливо в другій його половині, виглядають дуже сумнівними.

Друге місце в списку одержала Ірена Кільчицька, яку Черновецький влітку 2006 року перевів з поста віце-президента Правекс-банку на посаду заступника голови КМДА. У КМДА Кільчицькій підпорядковані ті головні управління, які завідують питаннями соціальної політики: ГУ охорони здоров`я і медзабезпечення, ГУ з питань торгівлі і побуту, ГУ соціального захисту населення, ГУ ритуальних послуг, ГУ у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, ГУ праці і зайнятості, а також управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни і праці.

П`яте місце дісталося заступника голови КМДА Віталієві Журавському. Йому підпорядковані головні управління, які відають гуманітарними питаннями: ГУ культури і мистецтв, ГУ охорони культурної спадщини, ГУ освіти і науки, ГУ з фізичної культури і спорту і ГУ у справах сім`ї і молоді.

На шостій і сьомій сходинках розташувалися обидва перші заступники Черновецького на посту глави КМДА – Анатолій Голубченко і Денис Басс. Вершиною кар`єри Анатолія Костянтиновича була посада першого віце-прем`єр-міністра України, яку він займав з серпня 1997-го до січня 1999 року. З початку 2002 року і до переходу в київську мерію Голубченко очолював спостережну раду ВАТ «Укрелектроапарат» (місто Хмельницький). Свою посаду в КМДА одержав як представник Соцпартії (незабаром після формування «антикризової коаліції»), проте зараз вже жодним чином себе з нею не пов`язує. Втім, це цілком в його стилі: до переходу в СПУ (у 2006 році балотувався до парламенту за її списком під №69) він був в «Трудовій Україні», а в 1999-2001 роках очолював партію «Молода Україна», що супроводжувалося численними скандальними подіями. У КМДА Голубченку підпорядковані ГУ палива, енергетики і енергозбереження, ГУ з питань надзвичайних ситуацій, ГУ комунального господарства, ГУ житлового господарства, ГУ капітального будівництва і управління державного архітектурно-будівельного контролю.

Денис Басс прийшов в КМДА з посади першого заступника голови правління Правекс-банку. Йому підвідомчі головне фінансове управління, ГУ економіки і інвестицій, ГУ з питань взаємодії із ЗМІ і зв`язків з громадськістю, ГУ комунальної власності, ГУ зв`язку, інформатизації і захисту інформації, ГУ промислової, науково-технічної і інноваційної політики, ГУ транспорту, ГУ з питань реклами і управління охорони навколишнього природного середовища. На відміну від Кільчицької, Бассу не доводиться бути публічним політиком, але саме він є правою рукою Черновецького в міській держадміністрації.

Є серед новобранців БЛЧ і бізнесмени. Зокрема №15 одержав підприємець Олексій Засенко, який контролює столичне ТОВ «Комерційна власність». Наприкінці минулого року ця компанія повідомила про концентрацію в своїх руках 66% акцій ЗАТ «Завод радіоапаратури». За підсумками 2006 року завод одержав дохід в 1,6 млн. грн., вартість його активів становить 29 млн. грн.

В умовно прохідній частині списку БЛЧ знайшлося місце для трьох перебіжчиків з БЮТ. №19 дістався голові комісії Київради з питань транспорту і зв`язку, генеральному директору комунального підприємства «Київвпастранс» Миколі Ламбуцькому (зараз входить до групи «Столичні реформи»). А 30-а і 31-а позиції зайняли голова комісії Київради з питань земельних відносин Олексій Євлах (якийсь час він навіть керував фракцією БЮТ) і голова спостережної ради ТОВ «Екстрім» Олександр Драпій, які зараз є членами фракції «Демократичний Київ». Їм залишається утішати себе тим, що провідний юрист БЛЧ, партнер адвокатської компанії «Граве» Віталій Павлик одержав лише трохи вище місце – 29-е. До речі, Павлик брав активну участь в захисті Євлаха, Драпія і інших перебіжчиків від «караючого меча» імперативного мандата.

Віталій Пирович

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