Російські моряки загубили у Криму нову експериментальну ракету

1 травня в Криму на узбережжі Чорного моря між Алуштою та Судаком українські прикордонники виявили російську ракету.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

“Між Алуштою і Судаком наряд українських прикордонників виявив на узбережжі ракету”, - повідомив співрозмовник агентства, додавши, що після вивчення з’ясувалось, що це нова експериментальна ракета, яка використовується корабельними системами для ураження надводних і повітряних цілей противника.

За інформацію співрозмовника УНІАН, прикордонники спочатку поінформували про знахідку Військово-морські сили України, але там повідомили, що українські військові моряки у цей час не проводили жодних навчань.

Після цього прикордонники повідомили про цей факт представників Чорноморського флоту Росії, і ті визнали, що російські моряки “загубили” ракету. За словами співрозмовника УНІАН, ракета передана російським морякам.

Водночас, керівник прес-служби Державної прикордонної служби України Сергій АСТАХОВ повідомив, що 26 квітня близько 10.30 у районі села Привітне Алуштинського району Криму прикордонний патруль виявив предмет, схожий на торпеду. За його словами, про цей факт було повідомлено МНС та МВС.

За словами С.АСТАХОВА, снаряд передано до МНС. Він також повідомив, що, за попередньою інформацією, цей снаряд використовували моряки ЧФ РФ під час навчань.