"Опозиційний блок" не висуватиме власного кандидата на посаду мера Харкова – Добкін

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від партії "Опозиційний блок" Михайло Добкін.

"Ні, ми не приймали такого рішення (про висунення кандидата в мери – УНІАН)", - сказав Добкін.

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Він наголосив, що "Опоблок" уже провів конференцію та до 00.00 1 жовтня подасть списки кандидатів у депутати до Харківської обласної ради.

"Ми вже провели конференцію, зараз ідемо подавати документи. У нас була можливість (висувати кандидатів – УНІАН) тільки до обласної ради. Нам тільки за 4 години до кінця віддали документи (про реєстрацію – УНІАН)", - сказав Добкін.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові з декількох спроб все таки зареєстрували обласну організацію партії "Опозиційний блок".

Раніше, управління юстиції в Харківській області кілька разів через технічні неточності в оформленні документації відмовляло в реєстрації Харківської обласної організації "Опозиційного блоку".