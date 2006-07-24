УНП, БЮТ і ”Пора” заблокували рух на розі Грушевського і Шовковичної

Українська народна партія встановила два намети на проїжджій частині на розі вулиць Грушевського та Шовковична.

Як передає кореспондент УНІАН, ці намети оточили представники Блоку Юлії Тимошенко і громадянської партії “Пора”. Також до них підійшли прихильники Партії регіонів. Їх розділяє кордон спецпідрозділу міліції. В натовпі залишились заблокованими кілька машин. Рух транспорту продовжується по вул. Шовковичній.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, близько двох тисяч киян з ініціативи Української народної партії взяли участь в поході від наметового містечка, що на Майдані Незалежності, до Верховної Ради з вимогою дострокового розпуску парламенту. Координатор акції від УНП Михайло РАТУШНИЙ повідомив, що спроби затіяти провокації проти учасників акції з боку прихильників Партії регіонів були зупинені представниками міліції.

«УНП має намір й надалі проводити такі акції протесту і збільшувати кількість їх учасників», - повідомив М.РАТУШНИЙ. Він також зазначив, що, «на жаль, не всі політичні партії, присутні на Майдані, підтримали акцію УНП».

Як повідомляв УНІАН, дві години тому активісти Партії регіонів перекрили рух по вулиці Грушевського від вулиці Шовковична до Липської.