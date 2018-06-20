Список НУ–НС: Очищення по-нашоукраїнськи
Ціною створення єдиного блоку НУ–НС на вибори в Київраду стало надання Юрієві Луценку половини місць в прохідній частині списку... Спільний проект УНІАН і газети «Комментарии».
Ціною створення єдиного блоку НУ - НС на вибори в Київраду стало надання Юрієві Луценку половини місць у прохідній частині списку. Порівняно з виборами-2006 прохідна частина оновлена більш ніж на 2/3. УНІАН і газета «Комментарии» аналізують списки кандидатів у депутати Київради.
|Ольга Богомолець-Шереметьєва
За даними газети «Комментарии», цього разу, як і в 2006-му, прохідне місце для головлікаря «Клініки лазерної медицини доктора Богомолець» (зараз у неї №6 списку, тоді вона була в п`ятірці) пролобіював голова столичного осередку НСНУ нардеп Микола Мартиненко. Ще одна креатура Миколи Володимировича - керівник виконкому міськорганізації НСНУ Олена Ледовських - також повторно балотується в міськраду за «нашоукраїнським» списком, в якому у неї №7. Олена Володимирівна добре знає Миколу Мартиненка ще з тих часів, коли сама була першим секретарем Вишгородського райкому ЛКСМУ, а Мартиненко - секретарем Київського міськкому комсомолу. Останні 20 років Ледовських успішно рухається у фарватері свого шефа, працюючи як у його бізнес-структурах, так і на партійній «помаранчевій» ниві.
|Олександр МОРОЗОВ
А ось соратниками Луценка в першій десятці є ще троє - №4 Наталія Лук’янова №8 Андрій Богдан і №10 Інна Кисіль. Наталія Лук’янова стоїть біля витоків «Народної самооборони», в торішньому парламентському списку НС (був такий, поки не створили блок НУ - НС) вона стояла на третьому місці, але в результаті в загальноблоковому реєстрі опинилася аж під 89-м, «непрохідним» номером. Нині Наталія Леонідівна - директор Державної соціальної служби для сім`ї, дітей і молоді у складі Мінсім’ї, перед цим багатьох років боролася з епідемією СНІДу в різних громадських організаціях за рахунок різних грантів. Андрій Богдан сьогодні є заступник міністра юстиції (саме він озвучив «античерновецькі» рішення Мінюсту щодо евакуаторів), до цього був особистим юристом Луценка, а ще до цього працював у юридичній фірмі нинішнього заступника глави Секретаріату Президента Ігоря Пукшина. Нарешті, Інна Кисіль - просто багаторічний прес-секретар Луценка (вона і зараз очолює департамент у зв`язках з громадськістю МВС). Умовно «прохідну» двадцятку списку НУ - НС замикає також креатура Луценка Микола Бабій. Його прямий шеф - нардеп і лідер партії «Вперед, Україно!» Олег Новіков (Бабій очолює столичний осередок цієї партії).
|Микола Толмачов
А ось креатури Президента Віктора Ющенка (почесний глава НСНУ, безумовно, може вважати всіх членів списку своїми креатурами, але тим не менше) знаходяться в кінці двадцятки на умовно «прохідних» місцях. Це №19 глава правління Укрексімбанку, колишній нардеп Віктор Капустін, який дружить з Віктором Андрійовичем ще з банківських раутів минулого століття, і №18, президент бізнес-консалтингової фірми «АКС» Володимир Костур. Останній окрім бізнесу займався доброчинністю спільно з фондом «Україна 3000» дружини Президента Катерини Ющенко.
Олег Поліщук
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