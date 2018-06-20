Список НУ–НС: Очищення по-нашоукраїнськи

Ціною створення єдиного блоку НУ - НС на вибори в Київраду стало надання Юрієві Луценку половини місць у прохідній частині списку. Порівняно з виборами-2006 прохідна частина оновлена більш ніж на 2/3. УНІАН і газета «Комментарии» аналізують списки кандидатів у депутати Київради.

Як і обіцяли лідери НУ - НС, очищення списку блоку на дострокові київські вибори дійсно відбулося - порівняно з виборами-2006 прохідна частина нинішнього передвиборного реєстру «нашоукраїнців» оновлена більш ніж на 2/3. З 15 діючих депутатів Київради, обраних за списком два роки тому, нині в першій двадцятці НУ - НС (її вважає «прохідною» сам блок) балотуються лише четверо, включаючи Ольгу Богомолець-Шереметьєву, яка є «перебіжчицею» і досі входить у промерську фракцію «Столичні реформи».

За даними газети «Комментарии», цього разу, як і в 2006-му, прохідне місце для головлікаря «Клініки лазерної медицини доктора Богомолець» (зараз у неї №6 списку, тоді вона була в п`ятірці) пролобіював голова столичного осередку НСНУ нардеп Микола Мартиненко. Ще одна креатура Миколи Володимировича - керівник виконкому міськорганізації НСНУ Олена Ледовських - також повторно балотується в міськраду за «нашоукраїнським» списком, в якому у неї №7. Олена Володимирівна добре знає Миколу Мартиненка ще з тих часів, коли сама була першим секретарем Вишгородського райкому ЛКСМУ, а Мартиненко - секретарем Київського міськкому комсомолу. Останні 20 років Ледовських успішно рухається у фарватері свого шефа, працюючи як у його бізнес-структурах, так і на партійній «помаранчевій» ниві.

Колишній глава Ощадбанку Олександр Морозов (№3 у списку) і головний столичний міліціонер Віталій Ярема (№5) переобираються в Київраду за сприяння Юрія Луценка. Сам глава МВС, який є новим «обличчям» списку «нашоукраїнців» (два роки тому таким був тодішній ректор Києво-могилянської академії В’ячеслав Брюховецький), теж був депутатом діючого скликання Київради, хоч і не довго. На виборах-2006 Юрій Віталійович був №1 списку Соцпартії. Що стосується другого номера НУ - НС Юрія Зубка, то це мало не єдина креатура в прохідній частині списку лідера НСНУ і парламентської фракції НУ - НС В’ячеслава Кириленка. Нинішній заступник міністра культури Зубко був разом з Кириленком учасником студентського голодування 1990 року, після чого йде по життю поряд з В’ячеславом Анатолійовичем - і в Українському студентському союзі, і в Молодому русі, і в «Нашій Україні». До речі, Зубко не буде в Київраді новачком - він був її депутатом у 1998-2006 роках і навіть якийсь час перед виборами-2006 очолював фракцію «Наша Україна» в міськраді.

А ось соратниками Луценка в першій десятці є ще троє - №4 Наталія Лук’янова №8 Андрій Богдан і №10 Інна Кисіль. Наталія Лук’янова стоїть біля витоків «Народної самооборони», в торішньому парламентському списку НС (був такий, поки не створили блок НУ - НС) вона стояла на третьому місці, але в результаті в загальноблоковому реєстрі опинилася аж під 89-м, «непрохідним» номером. Нині Наталія Леонідівна - директор Державної соціальної служби для сім`ї, дітей і молоді у складі Мінсім’ї, перед цим багатьох років боролася з епідемією СНІДу в різних громадських організаціях за рахунок різних грантів. Андрій Богдан сьогодні є заступник міністра юстиції (саме він озвучив «античерновецькі» рішення Мінюсту щодо евакуаторів), до цього був особистим юристом Луценка, а ще до цього працював у юридичній фірмі нинішнього заступника глави Секретаріату Президента Ігоря Пукшина. Нарешті, Інна Кисіль - просто багаторічний прес-секретар Луценка (вона і зараз очолює департамент у зв`язках з громадськістю МВС). Умовно «прохідну» двадцятку списку НУ - НС замикає також креатура Луценка Микола Бабій. Його прямий шеф - нардеп і лідер партії «Вперед, Україно!» Олег Новіков (Бабій очолює столичний осередок цієї партії).

Лише один спонсор київського блоку НУ - НС удостоївся місця в першій десятці - це генеральний директор і співвласник компанії «ТММ» Микола Толмачов, який розташувався під №9 реєстру. Востаннє харків`янин Толмачов пробував свої сили в політиці в 2002-му, коли програв вибори у Верховну Раду по «мажоритарці» в Харківській області провладному кандидатові Олегу Каратуманову (на тих виборах Толмачова підтримувала «Наша Україна»). Ще один великий забудовник - президент «Київміськбуду» Петро Шилюк - зайняв у списку НУ - НС 13-е місце. Очевидно, що в Київраду його «відрядив» почесний президент «Київміськбуду» нардеп від НУ - НС Володимир Поляченко. Можна припустити, що обидва вищеназвані спонсори-забудовники входитимуть у майбутній київській фракції «нашоукраїнців» в умовну групу Миколи Мартиненка. До цієї ж команди можна сміливо віднести №12 списку, директора департаменту Міноборони Валерія Ясюка. Свого часу Ясюк попрацював на керівних постах як фірми нардепа Давида Жванії (як відомо, є одним зі спонсорів «Народної самооборони») «Бринкфорд», так і «Торгового дому» Мартиненка (до речі, і в «Бринкфорд», і в «Торговому домі» встигла попрацювати і Ледовських).

А ось креатури Президента Віктора Ющенка (почесний глава НСНУ, безумовно, може вважати всіх членів списку своїми креатурами, але тим не менше) знаходяться в кінці двадцятки на умовно «прохідних» місцях. Це №19 глава правління Укрексімбанку, колишній нардеп Віктор Капустін, який дружить з Віктором Андрійовичем ще з банківських раутів минулого століття, і №18, президент бізнес-консалтингової фірми «АКС» Володимир Костур. Останній окрім бізнесу займався доброчинністю спільно з фондом «Україна 3000» дружини Президента Катерини Ющенко.

Олег Поліщук

Повну версію читайте в газеті «Комментарии»