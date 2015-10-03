В партії "УКРОП" розкритикували досягнуті в Парижі домовленості "нормандської четвірки"

У партії зазначають, що результатом "паризьких домовленостей стануть безумовна амністія кандидатів на місцевих виборах в "ДНР" і "ЛНР", проведення виборів до відновлення контролю над кордоном і виведення всіх російських банд. Окремий закон про вибори в самопроголошених республіках, внесення особливого статусу окупованих регіонів до Конституції – це навіть більше, ніж "план Мореля".

Читайте такожВ УКРОПі вважають, що торговельна "буферна" зона між Україною і окупованими територіями не виправдовує себе

"На зміну Мінську-2 прийшов ще гірший Париж-1 з "планом Мореля" на наступний рік. Конфлікт заморожують. Крим і Донбас – не наші. При цьому ще й президента Барака Обаму, який вимагав від Росії вивести війська в цьому році, виставляють пустомелею", – заявив керівник Донецької обласної організації "Українського об'єднання патріотів – УКРОП" Роман Світан.

"Ну що, панове народні депутати від БПП, які з піною біля рота доводили мені, що голосування за зміни до Конституції – це пастка для Путіна. Мовляв, він все одно не буде нічого виконувати, і тоді нові санкції і кінець Росії. Хто мені клявся, що ніякої амністії Гіві, Моторолл, Захарченків, Плотницьких та іншої мерзоти не буде? Що тепер скажете? Що вас обдурили? Ні, вас не обдурили, а, як казав Чечетов, вас розвели, як кошенят", – написав на своїй сторінці в Facebook народний депутат, член міжфракційного об'єднання "Укроп" Олександр Дубінін.

Крім того, питання деокупаціі Криму взагалі було винесене за дужки переговорів у Парижі: Україні запропонували забрати зруйнований Донбас і забути про Крим, зазначили в "Українському об’єднання патріотів".

Читайте такожВ УКРОПі назвали 4 кроки для зупинення агресора

У партії вважають, що президент Порошенко вплутав країну в "боснійський сценарій" в той час, як Україна мала всі можливості повторити шлях Хорватії, яка зуміла відстояти свої інтереси і територію і зараз є членом Європейського Союзу та НАТО".

"Порошенко розрахувався майбутнім і перспективами країни за стабільність свого режиму. Але ця стабільність уявна. На режим Порошенка чекає крах, і завдання патріотів в тому, щоб особистий крах цієї влади не став національною катастрофою", – зазначив член політради "УКРОПу", керівник Київської міської організації партії Дмитро Сіманський.

"Те, що не вдалося танкам Путіна, виявилося до снаги порошенківській дипломатії. Порошенко завів Україну в найбільший – паризький котел цієї війни, наслідки якого для української держави будуть більш фатальними, ніж від десяти Іловайськів та Дебальцевих. Усе це тягне на імпічмент. Не виключено, що народний", – написав на своїй сторінці в Facebook народний депутат, член політради "Українського об'єднання патріотів – УКРОП" Андрій Денисенко.