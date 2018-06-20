Список ПР: Горбаля контролюватиме Ахметов

У столичному списку «регіоналів» з`явилася креатура групи СКМ... Горбаль цілеспрямовано почистив список від усіх, хто має донецьке коріння і проявив недостатню лояльність до нього самого... УНІАН і газета «Комментарии» аналізують списки кандидатів у депутати Київради.

У 2006 році Партія регіонів набрала в Києві 11,76% на парламентських виборах, але тільки 5,8% на виборах у Київраду. Таким чином, половина голосів столичних прихильників «регіоналів» перетекла до організацій, створених на місцевому рівні, перш за все до Блоку Леоніда Черновецького. У результаті за списком ПР до Київради пройшло дев`ять осіб. У 2007 році на перевиборах парламенту результат «регіоналів» у Києві склав уже 15,04%, проте знову ж таки на перевиборах Київради вони навряд чи повторять це досягнення. Втім, в останні місяці фракція ПР у міськраді чимало зробила для того, щоб позиціонувати себе як різкого опонента команди Черновецького, і це, можливо, стримає перетікання голосів «біло-блакитних» виборців до Черновецького. З цією ж метою, а не перемоги задля, керівник столичної організації ПР Василь Горбаль вирішив балотуватися в мери (на минулих виборах «регіонали» негласно підтримували Черновецького). Якщо ПР одержить на міських виборах хоч би 9-10%, їй дістануться 14-16 мандатів.

Перша п`ятірка, як і перша тридцятка, київського списку ПР оновилася більш ніж наполовину. Під номером першим, як і раніше, значиться Горбаль; на п`яту позицію опустився керівник Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки Михайло Резнікович, який у 2006 році йшов відразу за Горбалем. А місця з другого по четверте одержали люди, чия присутність у списку пояснюється виключно іміджевими міркуваннями: «гуманітарний» віце-прем`єр в обох урядах Віктора Януковича Дмитро Табачник, екс-лідер партії «Віче» Інна Богословська і настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло (у миру Петро Лебедь).

До речі, Табачник - єдиний корінний киянин у першій п`ятірці столичного списку ПР (Горбаль народився у Львові, Богословська і Резнікович - у Харкові, владика Павло - на Рівненщині). Він же формулює ідеологію виборчої кампанії. За його словами, потрібна «жорстка, безкомпромісна, єдина позиція навколо проблем, які хвилюють наших виборців», і першою в переліку цих проблем є «націоналістична культурно-мовна експансія».

Найбільш спірною може видатися присутність у списку Богословської, яка раніше в столичному політичному житті не брала участі. Проте «регіонали» пам`ятають, що в 2006-му на парламентських виборах партія «Віче» набрала в столиці 3,26% і їй лише трохи не вистачило, щоб здолати трипроцентний бар`єр на виборах у Київраду.

Практично немає сумнівів, що Горбаль, Табачник і Богословська вирішать зберегти за собою крісла в парламенті і в Київраді засідати не будуть.

Команду столичних «регіоналів» залишили двоє з членів першої п`ятірки зразка 2006 року. Людмила Качурова, колишній №3, влилася в команду Черновецького, одержавши в КМДА посаду начальника Головного управління охорони здоров`я і медичного забезпечення, і зараз активно працює на мера і проти своїх колишніх соратників. Олег Шевченко, колишній №4, змінив у 2007 році посаду генерального директора столичного заводу «Авіант» на крісло керівника концерну «Авіація України», зараз просто не володіє ніяким ресурсом, корисним для передвиборчої кампанії в Києві.

Можна припустити, що Горбаль цілеспрямовано почистив список від усіх, хто має донецьке коріння і проявив недостатню лояльність до самого Василя Михайловича. Так, уже не будуть депутатами Київради уродженець Донецька, колишній перший заступник Горбаля на посту керівника столичної організації ПР Олександр Прогнимак, син Раїси Богатирьової Олександр Богатирьов і син Володимира Рибака Олександр Рибак (у 2006 році вони займали 6, 9 і 10-і місця). Але все таки без нагляду з боку «донецьких» фракція ПР в Київраді не залишиться: сьому позицію в списку зайняла скромний юрист юридичної фірми «Воропаєв і партнери» Яна Щербинська. Співвласник цієї фірми Юрій Воропаєв - депутат двох останніх скликань парламенту від ПР, в 1996-2003 роках працював начальником юридичного управління Першого українського міжнародного банку, що входить до групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), потім керував юридичним департаментом ЗАТ «СКМ». Варто нагадати, що власник СКМ Рінат Ахметов уподобав у парламентському списку «регіоналів» саме сьомий номер.

Давні зв`язки з «донецькими» має ще один неофіт списку Ігор Сотуленко - №11. Він член Партії регіонів ще з тих часів, коли вона називалася Партією регіонального відродження України (ПРВУ), а її лідером був Володимир Рибак. У 1998 році Сотуленко балотувався до парламенту під №13 у списку ПРВУ, в 2002-му - під №52 у списку блоку «За єдину Україну!» (як член ПР), а з 2007-го очолив наглядову раду державного Укрексімбанку (був призначений в наглядову раду парламентом за квотою ПР). Втім, поява Сотуленка в команді столичних «регіоналів» може означати і просто те, що вони обзавелися ще одним спонсором: з 1994 року і аж до отримання поста в Укрексімбанку Ігор Миколайович працював генеральним директором офіційного імпортера автомобілів Mazda в Україні - дочірнього підприємства «Авто Інтернешнл» (до 2000 року - «Мазда-Моторс Україна»).

Нарешті, на 17-ій позиції значиться виконавчий директор ТОВ «Актив Девелопмент Україна» Віктор Сівець. Ця київська компанія входить до донецької групи «Укрподшипник» братів Клюєвих і управляє її інвестиціями в будівництві. Схоже, спроба провести в Київраду Сівця є якраз такою інвестицією.

Потрапили до списку і декілька перебіжчиків. Наприклад Олександр Свербіус, який пішов з БЮТ, одержав №13, Андрій Вінграновський і Євген Шаломеєв, які пішли з Блоку Віталія Кличка «Пора - ПРП», - №№14 і 15.

Ще два новобранці в списку - головлікар одного зі столичних пологових будинків Михайло Макаренко (на минулих виборах у Київраду був №4 у списку опозиційного блоку «Не ТАК!») і приватний нотаріус Катерина Охендовська (очолювала столичний список партії «Всеукраїнський патріотичний союз», дружина члена Центрвиборчкому за квотою ПР Михайла Охендовського). Їм дісталися 19 і 20-і місця.

В цілому з дев`яти депутатів, що пройшли в 2006 році до Київради під біло-блакитними прапорами, в списку-2008 залишилися лише четверо. Крім Резніковича це Олексій Омельяненко (№6, був №7), Володимир Дейнега (зберіг №8) і Володимир Філіпов (№10, був №5). Омельяненко - керівник нинішньої фракції ПР у Київраді, на сто відсотків людина Горбаля (працював в Укргазбанку в 1997-2004 роках, з 2003 року представляє його інтереси на посаді голови наглядової ради тресту «Київміськбуд-1 ім. Загороднього», входить до наглядової ради Укргазбанку). Дейнега - найбільший після Горбаля спонсор київської структури «регіоналів», генеральний директор ТОВ «Арго - торгова мережа» (їй належать, зокрема, дев`ять магазинів модного одягу на Хрещатику), вже двічі обирався в Київраду і обидва рази ставав володарем портфеля голови комісії з питань власності. Філіпов керує столичною організацією Союзу молоді регіонів України (саме він відповідає за організацію студентської масовки на акціях «регіоналів»), очолював комісію Київради з питань сім`ї, молоді, спорту і туризму.

На дев`яту позицію піднявся заступник голови - керівник апарату міського відділення ПР Сергій Баранов-Мохорт (у 2006 році у нього був №11, який виявився непрохідним). Він же очолює осередок ПР в базовому для Горбаля Солом’янському районі. Керівники інших районних осередків одержали місця в умовно прохідній частині списку: подільської - №16 (заступник голови районної держадміністрації, заступник керівника апарату міського відділення ПР Олег Помченко, був №14), дарницької - №18 (власник ТОВ «А.К.Ф. Трейдинг», що випускає харчові добавки і інгредієнти для молочної продукції, Андрій Фурсов, був №25), печерської - №21 (Юрій Воробйов, був №23), шевченківської - №23 (керівник Київського мотоциклетного заводу, зараз виставленого на приватизацію, Ігор Куташов був №46), святошинської - №25 (заступник голови РДА Олег Шевченко), оболонської - №26 (Руслан Роговик, був №28), голосіївської - №27 (Олег Куц, був №43), деснянської - №29 (Микола Олещук, був №42). Цей порядок загалом відповідає результатам,, яких досягли районні парторганізації на минулих виборах в Київраду, і покликаний спонукати їх керівників піднапружитися, щоб отримати заповітні мандати. Єдине виключення - осередок у Дніпровському районі, який очолює молодший брат Василя Горбаля Олег (співробітник Укргазбанку): старший брат його у список не включив, щоб легше було відмовити чадам членів центрального керівництва партії, а також братові Дмитра Табачника Михайлу (у 2006 році той займав 15-у позицію).

Віталій Пирович

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