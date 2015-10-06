Мосійчук відмовився від участі в боротьбі за посаду мера Києва

Про це нардеп написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я прийняв рішення зняти свою кандидатуру із перегонів на посаду мера Києва. Це не легкий для мене крок, але я розумію, що буде набагато ефективніше, якщо всі свої сили я спрямую на боротьбу із встановленням нового режиму, боротьбою за правду, волю і свободу слова в Україні", - йдеться в повідомленні.

Дякую Лідеру Олегу Ляшку та всій команді Радикальної партії за довіру і віру в мене. Дякую за вашу величезну підтримку і... Posted by Ігор Мосійчук on Monday, October 5, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, Радикальна партія Олега Ляшко вирішила висунути в мери Києва заарештованого народного депутата Ігоря Мосійчука.

Читайте такожМосійчук очолить список Радикальної партії на виборах в Київраду - нардеп

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією ГПУ, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п'ятьма статтями Кримінального кодексу.

18 вересня Печерський райсуд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада 2015 року.

Вислухавши рішення суду, Мосійчук тоді заявив, що оголошує голодування.

25 вересня Апеляційний суд Києва призначив розгляд скарги на рішення Печерського райсуду столиці про арешт народного депутата від Радикальної партії Мосійчука на 2 жовтня.