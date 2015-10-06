"Самопоміч" відмовляється голосувати за будь-які питання при порушенні регламенту Ради
Парламентська фракція «Самопоміч» не буде голосувати навіть за важливі рішення, якщо вони будуть прийматися з порушенням регламенту Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова фракції Олег Березюк на засіданні парламенту.
«Парламентська процедура є запорукою свободи і сили України. Ми вчора прийняли рішення: ми точно не будемо голосувати за будь-які потрібні країні рішення, якщо вони не пройдуть процедуру в парламенті - комітети, узгодження тощо», - сказав він.
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«Не шантажуйте, будь ласка, країною, війною, Кремлем і іншим. Процедура в парламенті є запорукою стабільності та розвитку держави. Рішення об'єднання «Самопоміч» остаточне і зміні не підлягає», - підкреслив Березюк.
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