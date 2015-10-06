Перемога Ассада в Сирії стала більш вірогідною з допомогою Ірану і РФ - Туск

Про це голова Ради Європи Дональд Туск заявив у своєму Twitter.

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"З допомогою Ірану і Росії у режиму Ассада в Сирії більше шансів на перемогу", - написав Туск.

"У майбутньому це призведе до нової хвилі мігрантів", - додав він.

Зазначимо, за даними деяких ЗМІ, Німеччина очікує до кінця року 1,5 млн біженців.

Раніше УНІАН повідомляв, що з початку року в Європу по Середземному морю прибули 533 тис. 591 мігрантів і біженців. З 17 вересня число біженців у Європі зросло майже на 60 тисяч осіб. 2887 осіб загинули в морі при спробі дістатися до Старого Світу.