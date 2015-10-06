СБУ відкрила гарячу лінію для повідомлень про тероризм і порушення на виборах

14:24, 06 жовтня 2015
Політика
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Служба безпеки України відкрила гарячу лінію для повідомлень громадян про прояви терористичного і диверсійного характеру та порушення виборчого законодавства та прав громадян у ході підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня.

СБУ открыла телефонную линию для сообщений о нарушениях при подготовке к выборам / УНИАН

Про це йдеться в повідомленні на сайті служби.

Безкоштовна лінія за номером (044) 256-99-91 працює на принципах довіри і співробітництва цілодобово.

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СБУ обіцяє, що вся інформація буде перевірена і за результатами перевірки будуть вжиті відповідні заходи реагування.

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