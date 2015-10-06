СБУ відкрила гарячу лінію для повідомлень про тероризм і порушення на виборах

Про це йдеться в повідомленні на сайті служби.

Безкоштовна лінія за номером (044) 256-99-91 працює на принципах довіри і співробітництва цілодобово.

Читайте такожЖитель Житомира вербував знайомих в "ДНР"

СБУ обіцяє, що вся інформація буде перевірена і за результатами перевірки будуть вжиті відповідні заходи реагування.