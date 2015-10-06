СБУ відкрила гарячу лінію для повідомлень про тероризм і порушення на виборах
14:24, 06 жовтня 2015Політика
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Служба безпеки України відкрила гарячу лінію для повідомлень громадян про прояви терористичного і диверсійного характеру та порушення виборчого законодавства та прав громадян у ході підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня.
СБУ відкрила телефонну лінію для повідомлень про порушення при підготовці до виборів / УНІАН
Про це йдеться в повідомленні на сайті служби.
Безкоштовна лінія за номером (044) 256-99-91 працює на принципах довіри і співробітництва цілодобово.
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СБУ обіцяє, що вся інформація буде перевірена і за результатами перевірки будуть вжиті відповідні заходи реагування.
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