Рішення "ДНР" і "ЛНР" про перенесення "виборів" у Кремлі назвали глибоким і конструктивним

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РІА "Новини".

«Ми вітаємо це рішення "ДНР" і "ЛНР". Це ще один приклад глибокого і конструктивного підходу в інтересах реалізації мінських домовленостей», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, бойовики "ДНР і "ЛНР" погодилися перенести "вибори" на Донбасі і висунули Україні умови.

Напередодні президент України Петро Порошенко провів зустріч з лідерами фракцій у Верховній Раді і заявив, що 6 жовтня бойовики оголосять про скасування псевдовыборов 18 жовтня і 1 листопада

Нагадаємо, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ щодо ситуації на Донбасі.

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Порошенко за його підсумками заявив, зокрема, учасники наголосили на неприпустимості проведення псевдовиборів 18 жовтня і 1 листопада на Донбасі і досягли домовленостей, що такі вибори повинні проходити виключно за українськими законами.

У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд заявив: під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих "ДНР" і "ЛНР" "буде прийнятий окремий закон".