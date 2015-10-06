Партія "Відродження" виграла суд і вимагає терміново зареєструвати Крупського кандидатом у мери

Відповідну заяву зробив сам Крупський після закінчення засідання Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, повідомляє прес-служба партії “Відродження”.

Суд, зокрема, залишив у силі рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду і виніс ухвалу, якою постанови Дніпропетровської міської виборчої комісії про відмову реєструвати Крупського кандидатом у мери, а список партії “Відродження” до міської ради визнаються протиправними і порушують виборче законодавство.

Ухвалою суду міський виборчком також зобов’язується повторно розглянути документи на реєстрацію Анантолія Крупського і списку партії “Відродження”.

Рішення Аппелляціонного суду набирає чинності з моменту затвердження і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, раніше Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав незаконною постанову міської виборчої комісії про відмову в реєстрації Анатолію Крупському кандидатом на пост мера міста і списку кандидатів від партії “Відродження” на виборах до міської ради.

У постановах суду зазначалося, що висновки виборчкому про подачу неповного пакету документів Анатолієм Крупським і партією “Відродження” є незаконними.

Як повідомлялося раніше, у Дніпропетровській області подала документи на реєстрацію партія-клон “Всеукраїнське об’єднання “Відродження України”, де главою також є Куцін, як і в справжній партії “Відродження”. Фейковий Куцін родом з Тернопільської області, а лідер “Відродження” Володимир Семенович Куцін – генеральний директор ПАТ “Нікопольський завод феросплавів”.

Проти спроби не допустити партію до участі у майбутніх місцевих виборах у місті протестують чинні депутати міської та обласної рад, працівники промислових підприємств, вчителі, медики, співробітники органів місцевого самоврядування.

Анатолій Крупський назвав цю ситуацію яскравою демонстрацією застосування адміністративного ресурсу. У штабі “Відродження” припускають, що вже визнана судом незаконна відмова в реєстрації кандидатам від політичної сили – наслідок змови між партіями “Блок Петра Порошенка-Солідарність” і “Опозиційний блок”, представники яких головують у ТВК в Дніпропетровську.