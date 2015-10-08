Рада прийняла закон про фінансування партій з держбюджету

Як передає кореспондент УНІАН, за закон проголосували 229 народних депутатів із 324, зареєстрованих у сесійній залі. Перед цим відбулося кілька нерезультативних "сигнальних" голосувань.

Законом встановлюється державне фінансування політичних партій. Визначається, що за рахунок коштів державного бюджету України фінансується статутна діяльність політичних партій, не пов'язана з їхньою участю у виборах народних депутатів, виборах президента України і місцевих виборах, а також відшкодовуються витрати політичних партій, пов'язані з фінансуванням їхньої передвиборної агітації під час чергових та позачергових виборів народних депутатів України.

У разі поділу державного бюджету України на загальний та спеціальний фонди, витрати, передбачені частиною першою цієї статті, провадяться із загального фонду держбюджету.

Щорічний обсяг державного фінансування статутної діяльності політичних партій, які, відповідно до цього закону, мають право на таке фінансування, становить дві сотих розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1 січня року, що передує року виділення коштів держбюджету, помноженого на загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів.

Встановлюється, що партія має право на отримання державного фінансування її статутної діяльності, якщо на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів її виборчий список кандидатів у народні депутати у загальнодержавному виборчому окрузі отримав не менше 3% дійсних голосів виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному виборчому окрузі.

Читайте такожРада запроваджує інститут приватних виконавців судових рішень

Кошти, виділені з держбюджету на фінансування статутної діяльності партій, перераховуються на зазначені рахунки політичних партій у розмірі 25% загального розміру щорічного державного фінансування для кожної політичної партії на початку кожного кварталу.

Крім того, законом, зокрема, визначається, що не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій, серед іншого, державними та комунальними підприємствами, установами і організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше 10% статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до закону “Про запобігання корупції”.

Визначається, що партія, яка була суб’єктом виборчого процесу на виборах президента України, виборах народних депутатів або брала участь у чергових чи позачергових місцевих виборах, а також партія, яка отримує державне фінансування, зобов’язана пройти зовнішній незалежний фінансовий аудит звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в рік, наступний за роком проведення таких виборів чи отримання державного фінансування.

Крім того, законом у Кодексі про адміністративні правопорушення та у Кримінальному кодексі України, зокрема, встановлюються штрафи за порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, а також за подання завідомо недостовірних відомостей у звіті партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Читайте такожВР дала хід закону про спецконфіскацію майна

У Прикінцевих положеннях визначається, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім низки положень. Зокрема, йдеться про підпункти 3-5 пункту 3 розділу І цього закону (в частині запровадження щорічного державного фінансування статутної діяльності політичних партій, відшкодування витрат партій на здійснення передвиборної агітації та встановлення обмежень щодо розміру внесків на підтримку партій з боку фізичних та юридичних осіб), які набирають чинності з 1 липня 2016 року, а також про підпункту 4 пункту 3 розділу І цього закону (в частині подання партіями звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру), які набирають чинності з 1 січня 2016 року.

Читайте такожДепутати попередньо погодили створення Єдиного реєстру боржників

Кабінет міністрів України має під час підготовки проекту закону "Про Державний бюджет України на 2017 рік" передбачити фінансування у повному обсязі заходів, передбачених цим законом.

Нагадаємо, ВерховнаРада16липняприйнялавпершомучитанніпроектзакону №2138а "Про внесеннязміни до статті87БюджетногокодексуУкраїни(щодофінансуванняполітичнихпартій)". Ним передбаченозабезпеченнядержфінансуванняпартійз2017року.