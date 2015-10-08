Кучма пропонує створити п'яту підгрупу для обговорення повернення Україні контролю над кордоном
Екс-президент України, представник України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма вважає, що для обговорення питання повернення Україні повного контролю над кордоном необхідно створити п’яту підгрупу у Тристоронній контактній групі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кучма сказав журналістам у Харкові.
"Така вимога (повернення контролю над кордоном – УНІАН) з української сторони постійно присутня на наших зустрічах. Ми насамперед пропонуємо створити п’яту підгрупу у нашій Тристоронній контактній групі, щоб обговорити таку проблему. Бо ви добре розумієте, сьогодні не можна взяти прикордонника і послати туди. Невідомо куди. Але до цього треба готуватися. Прикордонники стануть на кордоні тоді, коли всередині цього регіону будуть мир і спокій. Будемо цього добиватися, але це буде не завтра", - сказав Кучма.
Читайте такожФедералізація України на даному етапі неприпустима - Кучма
При цьому він відзначив як позитивну домовленість Нормандської четвірки про забезпечення представникам ОБСЄ можливості моніторити весь україно-російський кордон на Донбасі, а не окремі ділянки.
"Це дуже позитивне рішення в Парижі Нормандської четвірки, що місія ОБСЄ має право, ми вважаємо, що буде можливість, контролювати, проводити моніторинг всього українського-російського кордону неконтрольованого. Там тільки були дві точки, можна сказати. Це вже плюс у наших стосунках із Російською Федерацією насамперед у цьому плані", - сказав Кучма.