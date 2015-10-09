ЦВК достроково припинила повноваження трьох територіальних виборчкомів

22:30, 09 жовтня 2015
Політика
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Сьогодні відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провів Голова Комісії Михайло Охендовський.

фото: УНИАН

Про це повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії.

Як зазначається в повідомленні, Комісія встановила факт одноразового грубого порушення Харківською обласною виборчою комісією, Маріупольською міською виборчою комісією та Новороздільською міською виборчою комісією Львівської області Конституції України і Закону України "Про місцеві вибори".

Рішенням Комісії достроково припинено повноваження усього їхнього складу.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Центральна виборча комісія прийняла рішення достроково припинити повноваження всього складу Херсонського міськвиборчкому через невиконання нею рішення суду про реєстрацію кандидатом у мери представника партії «Наш край» Володимира Сальдо.

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