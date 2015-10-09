ЦВК достроково припинила повноваження трьох територіальних виборчкомів
Сьогодні відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провів Голова Комісії Михайло Охендовський.
Про це повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії.
Як зазначається в повідомленні, Комісія встановила факт одноразового грубого порушення Харківською обласною виборчою комісією, Маріупольською міською виборчою комісією та Новороздільською міською виборчою комісією Львівської області Конституції України і Закону України "Про місцеві вибори".
Рішенням Комісії достроково припинено повноваження усього їхнього складу.
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Раніше УНІАН повідомляв, що Центральна виборча комісія прийняла рішення достроково припинити повноваження всього складу Херсонського міськвиборчкому через невиконання нею рішення суду про реєстрацію кандидатом у мери представника партії «Наш край» Володимира Сальдо.