ЦВК достроково припинила повноваження трьох територіальних виборчкомів

Про це повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії.

Як зазначається в повідомленні, Комісія встановила факт одноразового грубого порушення Харківською обласною виборчою комісією, Маріупольською міською виборчою комісією та Новороздільською міською виборчою комісією Львівської області Конституції України і Закону України "Про місцеві вибори".

Рішенням Комісії достроково припинено повноваження усього їхнього складу.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Центральна виборча комісія прийняла рішення достроково припинити повноваження всього складу Херсонського міськвиборчкому через невиконання нею рішення суду про реєстрацію кандидатом у мери представника партії «Наш край» Володимира Сальдо.