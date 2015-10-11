Посол США може радити, а ми повинні подолати, – нардеп про корупцію в Генпрокуратурі

«Ми всі бачимо, що коріння зла – в Генеральній прокуратурі. Цей орган треба реформувати», – сказав Дідич в ефірі телеканалу «112 Україна». Він також нагадав заяву посла США Джефрі Пайєта про наявність корупції в Генпрокуратурі, «а якщо це вже вийшло на такий рівень, то, однозначно, диму без вогню не буває».

«Їхня справа радити – наша справа зарадити. Корупція, яка є, грає на руку в першу чергу Путіну – люди й так не вірять у справедливість, а корупція тільки посилює зневіру», – сказав депутат.

При цьому він підкреслив, що звернення народних депутатів Генпрокуратурою не розглядаються і не розслідуються. «Народний депутат Володимир Парасюк обнародував факт, що територію в 18 га одного з науково-дослідних інститутів продали всього за 17 млн гривень. Хіба можна таку приватизацію дозволити? Я за приватизацію, але вона має бути справедливою, приватизаційні конкурси мають бути відкритими», – сказав Дідич.