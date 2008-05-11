Віталій Кличко про пенсію, пенсіонерів і заміну разового пайка

Одним з першочергових завдань Блоку Віталія Кличка у Київраді і його лідера буде забезпечення гідного життя для людей похилого віку.

Про це кандидат у мери Києва Віталій КЛИЧКО заявив на зустрічі з киянами у Деснянському районі столиці, повідомили УНІАН у прес-службі Блоку.

В.КЛИЧКО зауважив, що Київрада у рази збільшить соціальні виплати для малозабезпечених та людей з особливими потребами, замінивши разовий пайок до виборів регулярною муніципальною доплатою.

Окрім того, В.КЛИЧКО запевнив, що ініціюватиме законодавчі зміни щодо збільшення пенсій від держави та значно збільшить щомісячні доплати пенсіонерам з міського бюджету.

«Ми зобов’язані припинити ту ганебну практику, коли люди похилого віку, які все життя віддали на працю, сьогодні кинуті напризволяще. Я обіцяю, що наша команда зробить все, аби столичні пенсіонери отримували гідну пенсію і почували себе у Києві комфортно», - зауважив він.