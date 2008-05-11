Яценюк каже, що головні складнощі з ЄС в України ще попереду

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК привітав співвітчизників з Днем Європи.

Про це йдеться в розміщеному на офіційному сайті парламенту привітанні.

«Цінності, на яких сьогодні будується і Українська держава, ті ж самі, що і європейські”, - говориться у привітанні.

“Ми пройшли складний шлях щодо діалогу з ЄС, але, - зауважив А.ЯЦЕНЮК, - найскладніше ще попереду”. При цьому він висловив сподівання, що “нова посилена угода між Україною та ЄС стане вхідним квитком для повноцінної інтеграції України до Європейського Союзу”. “У нас вже зникли ментальні, психологічні та мовні кордони, залишились лише візові. Прагматизм та динамізм це те, до чого я закликаю Євросоюз, та те, що Україна неодмінно забезпечить зі свого боку”, - наголосив голова ВР у своєму привітанні.