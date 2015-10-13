Необхідно розробити нові вимоги ІКАО на випадок "гібридної" війни - Порошенко
14:08, 13 жовтня 2015Політика
269 0
Президент України Петро Порошенко наголошує на необхідності розробки і впровадження нових вимог ІКАО (Міжнародної організації цивільної авіації) у випадку «гібридної» війни.
Порошенко / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це Порошенко заявив сьогодні під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
Читайте такожУкраїна закрила небо для російських літаків, що летять в Сирію
«Президент України також підкреслив необхідність розробки і впровадження нових вимог ІКАО щодо заходів, які повинні прийматися у випадках «гібридної» війни, анексії території і пов'язаної з цим терористичної діяльності», - йдеться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter