Необхідно розробити нові вимоги ІКАО на випадок "гібридної" війни - Порошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це Порошенко заявив сьогодні під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

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«Президент України також підкреслив необхідність розробки і впровадження нових вимог ІКАО щодо заходів, які повинні прийматися у випадках «гібридної» війни, анексії території і пов'язаної з цим терористичної діяльності», - йдеться в повідомленні.