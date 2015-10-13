ОПОРА констатує: громадяни не мають уявлення про нову виборчу систему
Дослідження ОПОРИ виявило, що переважна більшість виборців за два тижні до голосування на місцевих виборах не має чіткого уявлення про нову виборчу систему.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні координатор парламентських виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на прес-конференції в Києві, на якій були представлені результати проведеного дослідження.
Ситуація вивчалася в період з 31 серпня по 9 вересня. В рамках дослідження проведено 7 фокус-групових дискусій з виборцями в таких локаціях: м. Київ, м. Дніпропетровськ і м. Павлоград Дніпропетровської області; м. Херсон, с. Дар'ївка Херсонської області; м. Рівне і м. Дубно Рівненської області. Фокус-групи у обласних центрах проводилися з чоловіками і жінками у віці від 20 до 70 років, у районних центрах і селах - з чоловіками і жінками у віці від 50 до 70 років. Зокрема, учасникам фокус-груп пропонувалося пройти у тому числі тестування процедури голосування.
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Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення громадянської мережі ОПОРА.
"Багато хто з учасників не знає, що виборча система, за якою голосування проводиться за партійними списками, називається "пропорційною". Багато респондентів також зазначили, що якщо б не опитування, то дізналися б про зміни лише на виборчій дільниці. Зокрема, це стосується виборців у невеликих населених пунктах", - сказала Айвазовська.
За її словами, більшість учасників дослідження припускають, що у них буде можливість вибирати як партію, так і кандидата. Не всі розуміють, що партія може висувати одного кандидата чи не висувати жодного. Хтось чекає "систему з відкритими списками, коли вони зможуть вибирати окремо партії, окремо кандидатів".
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Як зазначила керівник проектів Громадянської мережі ОПОРА Ірина Швець, "перше знайомство" виборців з новим бюлетенем показало, що він інтуїтивно незрозумілий для переважної більшості учасників дослідження. "Попереднє очікування респондентів щодо бюлетенів полягало в тому, що вони будуть схожі на вже знайомі: з можливістю вибрати окремо партії, і з можливістю вибрати окремо кандидата", - уточнила вона.
Швець зазначила, що багатьом учасникам було важко пояснити, що саме означають прізвища, які перераховуються в бюлетенях до місцевих рад після назв партій. Наявність декількох прізвищ замість одного викликали у респондентів дещо негативні емоції. Якщо частина опитаних зазначили, що при вигляді такого бюлетеня в день виборів вони підійшли б до членів виборчої комісії за роз'ясненнями, інші в аналогічній ситуації просто закреслили б бюлетень, щоб не голосувати за незрозумілою їм системою.
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За словами Швець, тих, хто брав участь у дослідженні, хвилювало і те, що від їх округа не пройде жоден кандидат, оскільки вони сприймають це як відсутність "власного представника" у місцевій раді. Частина виборців не чекає і не розуміє, як таке може статися, а тому вважають, що депутат від округу все-таки буде представлений.
Айвазовська зазначила, що переважна більшість учасників досліджень вважають вкрай важливим активне інформування виборців про зміни виборчої системи.
"Легітимність виборів є найбільшою цінністю навіть у порівнянні з законністю. Тому що легітимність - це сприйняття результату суспільством як такого, який виражає волевиявлення громадян. І якщо, наприклад, відбуватиметься виборчий процес в рамках закону, але виборцям не буде зрозуміло, яким чином був досягнутий цей результат, то сприйняття особливо тією соціальною групою, яка не буде мати своїх представників в органах місцевого самоврядування, або від територіального округу, або від політичної групи, може призвести до незворотних наслідків для сприйняття в якості законної, легітимної новообраної місцевої ради", - зазначила Айвазовська.
"Але позитивом є те, що всі виборці - учасники фокус-групових досліджень знали, що місцеві вибори відбудуться 25 жовтня. І всі планували прийти на виборчі дільниці і проголосувати", - додала Швець.