Голова партії "Відродження": Влада намагається видати адмінреформу за децентралізацію

Про це в ефірі ОДТРК Миколаєва заявив голова партії "Відродження" Віктор Бондар.

За його словами, зміни до Конституції в частині децентралізації не передбачають збільшення фінансової самостійності регіонів.

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"Влада навмисно плутає поняття адміністративно-територіальної реформи і децентралізації. Обіцяє велику децентралізацію, а насправді через один закон "Про добровільне об’єднання територіальних громад" зробити адміністративно-територіальну реформу, прибрати з мапи України дрібні села, ліквідувати школи, ФАПи, лікарні. А публічно обіцяє передати повноваження на місця. Немає такого в проекті змін до Конституції. Ними не передають фінансів, не передаються бюджетні повноваження, натомість з’являються нові чиновники – префекти, які нікому не будуть підзвітні, окрім Президента, і які по суті будуть "місцевими царьками", - пояснив Бондар.

Він також заявив, що партія "Відродження" виступає за справжню децентралізацію, яка має передбачати на збільшенні фінансової самостійності регіонів.

"Децентралізація насправді – це фінансова самостійність регіонів, це передача щонайменше 60% податків на місця, це передача регуляторних повноважень місцевим органам влади – отримання ліцензій, дозволів і так далі. Всі ці питання мають бути в компетенції місцевих рад. Щоб кожна область, кожне місто мали право, як в Європі, давати податкові преференції для окремих галузей", - додав голова партії "Відродження".

А також зазначив, що міські ради також мають отримувати право надавати податкові пільги – це дозволить суттєво збільшити обсяг інвестицій, в тому числі іноземних, в економіку регіонів.

"Приклад Німеччини. Там мер може дати гарантії, і надати такі податкові преференції, що інвестор може спокійно працювати найближчі 5-8 років, виплачувати низькі податки, але при цьому створювати робочі місця. Ми за такий підхід в децентралізації. Ми говоримо, що не треба дурити людей, розповідати байки про децентралізацію, але не надавати гроші і повноваження", - сказав Бондар.