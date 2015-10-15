Україну обрали непостійним членом Радбезу ООН, "за" проголосували 177 країн

Як передає кореспондент УНІАН, результати оголосив головуючий на 70-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй Могенс Люккетофт.

Всього проголосувало 192 країни. Один бюлетень визнано недійсним.

Необхідна кількість голосів повинна була складати мінімум 118.

Україну підтримало 177 країн, 14 утрималось.

Також до непостійних членів Ради безпеки ООН обрали Єгипет, Сенегал, Уругвай та Японію. Вони разом з Україною замінять Йорданію, Нігерію, Литву, Чад і Чилі.

За Єгипет проголосувало 179 країн, за Сенегал - 187, за Уругвай - 185 та за Японію 184.

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Довідка УНІАН. До Ради Безпеки входять 15 країн. Постійними членами організації є лише п'ять із них, які відіграли ключову роль у створенні ООН: Велика Британія, Китай, Росія (як правонаступниця СРСР), США та Франція. Вони також мають право вето під час голосування.

Решта десять місць щорічно оновлюються наполовину. Вибори непостійних членів відбуваються щоосені на Генеральній асамблеї ООН. Країна має заручитися підтримкою двох третин держав-членів ООН із 193-х, спочатку пройшовши процедуру затвердження у своїх регіональних групах: азійсько-тихоокеанській, африканській, східноєвропейській, латиноамериканській і групі західноєвропейських та інших держав.

Непостійними членами Ради Безпеки ООН у 2015 році є Ангола, Венесуела, Іспанія, Йорданія, Литва, Малайзія, Нова Зеландія, Нігерія, Чад і Чилі. Востаннє Україна була непостійним членом Радбезу близько 15 років тому.

На сьогодні членами ООН є 193 країни.