Луценко закликає Турчинова і Кличка знайти спільну мову

Лідер “Народної самооборони”, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО знову закликає кандидатів у мери Києва Олександра ТУРЧИНОВА (БЮТ) і Віталія КЛИЧКА знайти спільну мову щодо визначення єдиного кандидата на цю посаду від демократичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що у випадку, якщо такий єдиний кандидат не буде визначений, і демократичні сили на виборах мера Києва зазнають поразки, то вся політична відповідальність за це ляже на плечі цих двох політиків.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що сьогодні його політична сила передасть БЮТ свій план першочергових заходів, яких необхідно вжити в Київраді, і якщо цей план буде підтриманий, то до нього зможуть приєднатися інші демсили, в тому числі й Блок Кличка. На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, це, у свою чергу, дасть можливість створити більшість у Київраді, а також – допоможе політичним силам домовитися між собою в питанні висунення єдиного кандидата на посаду мера столиці.