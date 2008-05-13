Огризко про Лужкова, СБУ, чорні списки і ”відомих товаришів”

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО називає законними та адекватними дії СБУ щодо мера Москви Юрія ЛУЖКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам у Вільнюсі В.ОГРИЗКО наголосив, що мова не йде про будь-які «чорні списки».

За словами міністра, СБУ чітко обґрунтувала своє рішення щодо Ю.ЛУЖКОВА. «Ніяких чорних списків немає і не було ніколи. Це все вигадки відомих товаришів», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи може російська сторона у відповідь заборонити в’їзд ряду громадян України, В.ОГРИЗКО зауважив, що СБУ в даному випадку відреагувала на конкретні дії та заяви Ю.ЛУЖКОВА.

«Чи ви чули, щоб хтось із тих (українських громадян), кому заборонили в’їзд на територію РФ, зробив якісь конкретні антиросійські заяви чи дії? Тому в даному випадку мова йде про абсолютно обґрунтовані, чіткі й адекватні дії української влади», - сказав міністр закордонних справ.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня у Сімферопольському аеропорту Ю.ЛУЖКОВУ співробітники СБУ вручили письмове попередження про неприпустимість протиправних дій.

11 травня, виступаючи у Севастополі на концерті з нагоди 225-ї річниці заснування Чорноморського флоту РФ, Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання про Севастополь «залишилось невирішеним».

Як відзначив Ю.ЛУЖКОВ, «Севастополь у 1948 році був виділений як місто, яке увійшло у підпорядкування державі. У 1954 році Севастополь не увійшов до тих областей, тих територій, які Микита Хрущов передав Україні. І ми говоримо про те, що це питання залишилося невирішеним, ми його вирішуватимемо. Ми його вирішуватимемо на користь тієї правди, на користь тих державних позицій і того державного права, що їх має Росія щодо своєї військово-морської бази – Севастополя».

Сьогодні, 12 травня, начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила, що Служба безпеки України заборонила Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд на територію України.

За її словами, у зв`язку з тим, що громадянин Ю.ЛУЖКОВ проігнорував попередження СБУ про неприпустимість здійснення дій, які завдають шкоди національним інтересам України та її територіальній цілісності, відтепер меру Москви заборонено в`їзд в Україну.