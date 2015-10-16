Депутат від "Народного фронту" пропонує повісити ікону над президією Ради

16:31, 16 жовтня 2015
Політика
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Народний депутат від "Народного фронту" Юрій Тимошенко зареєстрував у Верховній Раді проект постанови про встановлення в сесійній залі ВР ікони "Покрова Пресвятої Богородиці".

Юрий Тимошенко предлагает повесить в Раде икону / kurs.if.ua

Про це повідомляється на сайті парламенту.

У проекті постанови (№3324) наголошується, що, враховуючи значення віри і релігії для громадян України, а також той факт, що Божа Матір вважалася покровителькою козаків і воїнів УПА, в честь визнання свята Покрови Днем захисника України, Верховна Рада України постановляє встановити в сесійній залі ВРУ (на стіні за столом президії) ікону "Покрова Пресвятої Богородиці".

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