Депутат від "Народного фронту" пропонує повісити ікону над президією Ради
16:31, 16 жовтня 2015Політика
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Народний депутат від "Народного фронту" Юрій Тимошенко зареєстрував у Верховній Раді проект постанови про встановлення в сесійній залі ВР ікони "Покрова Пресвятої Богородиці".
Юрій Тимошенко пропонує повісити в Раді ікону "Покрови Пресвятої Богородиці" / kurs.if.ua
Про це повідомляється на сайті парламенту.
У проекті постанови (№3324) наголошується, що, враховуючи значення віри і релігії для громадян України, а також той факт, що Божа Матір вважалася покровителькою козаків і воїнів УПА, в честь визнання свята Покрови Днем захисника України, Верховна Рада України постановляє встановити в сесійній залі ВРУ (на стіні за столом президії) ікону "Покрова Пресвятої Богородиці".
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