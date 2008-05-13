Сьогодні Ющенко виступить у ВР зі щорічним Посланням
Запрошені Тимошенко і члени уряду
Сьогодні о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступить у Верховній Раді зі щорічним Посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.
Як повідомляє прес-служба Президента, планується, що глава держави дасть оцінку економічним, політичним і міжнародним подіям останнього часу та визначить стратегічні напрямки розвитку держави у сучасних умовах.
Відповідно до домовленостей у рамках демократичної коаліції, положення Послання Президента України є основою для остаточної редакції Програми дій уряду, яку має затвердити Верховна Рада України.
На виступ глави держави запрошені прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, члени уряду, голови обласних державних адміністрацій.
Виступ В.ЮЩЕНКА транслюватиметься у прямому ефірі Національною телекомпанією України, «5-м каналом», ICTV, "24 каналом" та НРКУ.