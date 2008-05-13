Семенюк: Тимошенко, фактично, знищила коаліцію

Юлія Тимошенко відкрито порушує принцип колегіальної роботи Кабміну, самостійно підписуючи документи і розпорядження, що стосуються Фонду Держмайна. Про це Валентина Семенюк сказала в ефірі програми «Свобода Слова» на телеканалі ICTV.

"Кабінет міністрів - це колегіальний орган, і рішення має ухвалюватися колегіально. А на всіх розпорядженнях відносно ФДМ стоїть тільки підпис прем`єра. Судові процеси проти Фонду теж веде депутат з блоку БЮТ, 169 номер списку блоку Тимошенко - замість представника Мінюсту, або представника Секретаріату КМ. Це означає, що прем`єр не довіряє міністрові юстиції, який вже не раз давав принципову оцінку неправовим діям прем`єра в питанні захоплення Фонду і кадрової політики Юлії Тимошенко", - наголосила Семенюк-Самсоненко.

"Фактично, сьогодні Кабміном управляє одноосібно Юлія Володимирівна, про коаліцію мови не йде. Можна сказати, що коаліції в парламенті не існує, ситуація навколо Фонду держмайна підтвердила непереборні розбіжності між БЮТ і НУНС", цитує Семенюк прес-служба СПУ.

«Глава Фонду держмайна виконує Конституцію, закони, розпорядження і постанови уряду, укази Президента, але не особисті розпорядження Юлії Тимошенко», - заявила соціалістка.