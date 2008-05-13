БЮТ заблокував трибуну Верховної Ради

Депутати від фракції БЮТ заблокували трибуну Верховної Ради.

Бютівці оточили трибуну і президію сесійної зали. Один з них сидить на місці спікера Арсенія Яценюка.

Водночас у залі присутня секретар РНБО Раїса Богатирьова, яка також підійшла до депутатів і почала з ними спілкуватися.

Як відомо, на 10 годину вівторка заплановане звернення президента Віктора Ющенка до депутатів.

Українська правда