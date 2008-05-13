БЮТ заблокував трибуну Верховної Ради
10:01, 13 травня 2008Політика
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З депутатами говорить Богатирьова
Депутати від фракції БЮТ заблокували трибуну Верховної Ради.
Бютівці оточили трибуну і президію сесійної зали. Один з них сидить на місці спікера Арсенія Яценюка.
Водночас у залі присутня секретар РНБО Раїса Богатирьова, яка також підійшла до депутатів і почала з ними спілкуватися.
Як відомо, на 10 годину вівторка заплановане звернення президента Віктора Ющенка до депутатів.
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