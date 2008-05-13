У Тимошенко озвучили вимоги

Фракція БЮТ блокуватиме трибуну парламенту, якщо до виступу Президента України Віктора ЮЩЕНКА у Верховній Раді не будуть ухвалені антиінфляційні закони та кадрові рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про таке рішення фракції БЮТ повідомив у коментарі журналістам член фракції Андрій ШЕВЧЕНКО.

А.ШЕВЧЕНКО підкреслив, що фракція вимагатиме негайного внесення до порядку денного та ухваленні в першому читанні і в цілому трьох антиінфляційних законів.

«Ми вважаємо, що це найважливіше, що сьогодні потрібно зробити», - сказав депутат.

Також фракція БЮТ вимагатиме ухвалення низки кадрових рішень, зокрема, щодо Фонду держмайна.

Відповідаючи на запитання, чи може фракція вийти з коаліції якщо цього не буде зроблено, А.ШЕВЧЕНКО зауважив, що сьогодні ще залишається шанс для збереження коаліції.

У ці хвилини депутати від БЮТ вже почали блокування парламентської трибуни та президії ВР, хоча сесія ще не розпочалася.

Біля народних депутатів із фракції БЮТ, які блокують трибуну, знаходиться секретар РНБО, народний депутат України Раїса БОГАТИРЬОВА, вона розмовляє із народними депутатами.

Також заблокована урядова ложа та ложа, де завжди знаходяться судді. Поки що у сесійній залі немає штандартів Президента України.

На засіданні фракції БЮТ була присутня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, о 10.00 Президент В.ЮЩЕНКО має виступити у Верховній Раді зі щорічним Посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.