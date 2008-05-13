Литвин побачив, як війна із холодної стадії переходить у гарячу

Лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН розцінює сьогоднішні події у Верховній Раді як оголошення відкритої війни всередині коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам В.ЛИТВИН зауважив, що було б краще, аби глава держави Віктор ЮЩЕНКО сьогодні виступив перед народними депутатами і започаткував гостру розмову про ситуацію в Україні.

«Але те, що робиться у сесійній залі, я можу стверджувати, що це оголошення війни у рамках коаліції. Тобто, значна частина коаліції на чолі з прем’єр-міністром відкрито заявили про те, що війна із холодної стадії переходить у гарячу», - сказав В.ЛИТВИН.

На його думку, навіть якщо зараз буде розблоковано трибуну ВР, то це буде приниженням Президента, оскільки це буде демонстрацією того, що БЮТ може дозволити або не дозволити виступити В.ЮЩЕНКУ у парламенті.

«Я вважаю, що краще було б, якби знайшли порозуміння ще вчора. Щоб Президент виступив, а після того взяли б перерву і намагались узгодити позиції», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 10.00 Президент В.ЮЩЕНКО мав виступити у Верховній Раді зі щорічним Посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Проте депутати від БЮТ заблокували парламентську трибуну і президію ВР ще до початку засідання парламенту.

Також вони заблокували урядову ложу і ложу суддів. Поки що у сесійній залі немає штандартів Президента України.

За словами народного депутата від БЮТ Андрія ШЕВЧЕНКА, його фракція блокуватиме трибуну парламенту, якщо до виступу Президента у Верховній Раді не будуть ухвалені антиінфляційні закони та кадрові рішення.