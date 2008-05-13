Ющенко зустрівся з Яценюком і представниками коаліції

У Верховній Раді відбулася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ і представниками коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракцїі БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що фракція БЮТ висловила свою позицію щодо необхідності в першу чергу розглянути антиінфляційні законопроекти.

На неодноразові запитання, що сказав Президент, І.КИРИЛЕНКО не відповів, лише зазначив: «Ми висловили свою позицію».