Ющенко зустрівся з Яценюком і представниками коаліції
10:25, 13 травня 2008Політика
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БЮТ висловила свою позицію
У Верховній Раді відбулася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ і представниками коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракцїі БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.
Він зазначив, що фракція БЮТ висловила свою позицію щодо необхідності в першу чергу розглянути антиінфляційні законопроекти.
На неодноразові запитання, що сказав Президент, І.КИРИЛЕНКО не відповів, лише зазначив: «Ми висловили свою позицію».
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