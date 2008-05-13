Яценюк відкрив ранкове засідання ВР

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК відрив ранкове пленарне засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, спікер зайшов до сесійної зали не через вхід до президії, а через вхід, яким зазвичай депутати заходять до зали.

А.ЯЦЕНЮК намагався зайняти своє робоче місце, однак депутати від Блоку Юлії Тимошенко завадили йому. Тоді він змушений був, стоячи біля трибуни, голосно запропонувати депутати зареєструватися. У сесійній залі зареєструвались 256 народних депутатів.

А.ЯЦЕНЮК також зазначив, що не може в нормальному режимі керувати роботою ВР, тому запропонував депутатам розійтися, однак не закрив пленарне засідання.

Депутати від БЮТ продовжують блокувати трибуну і президію парламенту.