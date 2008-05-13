Регіонали вимагають від БЮТ дати Ющенку слово

Партія регіонів вимагає від БЮТ припинити блокування трибуни Верховної Ради і дати президенту Віктору Ющенку виступити зі зверненням до депутатів.

Про це в коментарі "Українській правді" заявила "регіоналка" Ганна Герман.

"Ми вимагаємо припинити блокування трибуни, припинити ігри навколо Фонду держмайна. Ми вимагаємо припинити ділити Фонд держмайна і негайно внести у парламент поправки до Держбюджету з комплексом антиінфляційних заходів", - сказала вона.

Також, за словами Герман, Партія регіонів вимагає, щоб БЮТ дав президенту виступити і "парламент продовжив працювати".

Водночас на запитання, що зробить Партія регіонів у разі, якщо БЮТ не виконає їхні вимоги, вона відповіла:

"Ми не будемо битися з коаліцією, але знаєте, коли я сьогодні зайшла до зали, побачила їх всіх біля трибуни, я зрозуміла, що саме сьогодні кінець коаліції".