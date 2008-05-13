БЮТ веде переговори з Балогою

Фракція БЮТ на даний момент проводить переговори із Секретаріатом Президента України щодо можливості ухвалення у парламенті у першу чергу антиінфляційних законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член фракції БЮТ Сергій ТЕРЬОХІН.

«Ми зараз проводимо переговори з Секретаріатом Президента, яким чином забезпечити вирішення питань по антиінфляційних заходах і по кадрових питаннях, пов’язаних з Фондом держмайна», - сказав він.

При цьому С.ТЕРЬОХІН запевнив, що якщо вдасться досягти домовленостей з цих питань, то БЮТ розблокує роботу Верховної Ради і дасть можливість виступити Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ у сесійній залі.

Депутат не виключив, що якщо не буде досягнуто домовленості, то БЮТ продовжуватиме блокування парламенту.

Як повідомляв УНІАН, о 10.00 Президент В.ЮЩЕНКО мав виступити у Верховній Раді зі щорічним Посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України. Проте депутати від БЮТ заблокували парламентську трибуну, президію, урядову ложу і ложу суддів.

За словами народного депутата від БЮТ Андрія ШЕВЧЕНКА, його фракція блокуватиме трибуну парламенту, якщо до виступу Президента у Верховній Раді не будуть ухвалені антиінфляційні закони та кадрові рішення.