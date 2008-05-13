НУ-НС кличе своїх міністрів на нараду
11:12, 13 травня 2008Політика
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Для вироблення подальших дій
|Владислав КАСЬКІВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від НУ-НС Владислав КАСЬКІВ.
За його словами, у засіданні візьмуть участь представники Кабінету міністрів, які увійшли до складу уряду за квотою НУ-НС.
При цьому В.КАСЬКІВ не став прогнозувати, які рішення можуть бути ухвалені під час засідання.
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