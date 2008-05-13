НУ-НС кличе своїх міністрів на нараду

11:12, 13 травня 2008
Політика
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Для вироблення подальших дій

Фракція НУ-НС одразу після завершення брифінгу Президента України Віктора ЮЩЕНКА проведе засідання для ухвалення подальших дій щодо вирішення ситуації у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від НУ-НС Владислав КАСЬКІВ.

За його словами, у засіданні візьмуть участь представники Кабінету міністрів, які увійшли до складу уряду за квотою НУ-НС.

При цьому В.КАСЬКІВ не став прогнозувати, які рішення можуть бути ухвалені під час засідання.

 

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