НУ-НС кличе своїх міністрів на нараду

Фракція НУ-НС одразу після завершення брифінгу Президента України Віктора ЮЩЕНКА проведе засідання для ухвалення подальших дій щодо вирішення ситуації у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від НУ-НС Владислав КАСЬКІВ.

За його словами, у засіданні візьмуть участь представники Кабінету міністрів, які увійшли до складу уряду за квотою НУ-НС.

При цьому В.КАСЬКІВ не став прогнозувати, які рішення можуть бути ухвалені під час засідання.