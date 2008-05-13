Ющенко не хоче звільняти Тимошенко - Яценюк

Президент України Віктор Ющенко не хоче звільняти Юлію Тимошенко з посади прем`єр-міністра. Про це заявив голова Верховної Ради Арсеній Яценюк в інтерв`ю «Главред у», яке було опубліковано 12 травня.

«Ющенко не хоче звільняти Тимошенко з посади. Зараз не немає ніякого сенсу навіть розглядати це питання», - сказав він.

За його словами, «потрібно дати уряду, який очолюється Юлією Володимирівною, можливість себе проявити». «І ми зробимо все для того, щоб уряд працював в нормальних умовах», - відзначив Яценюк.