Стецьків побачив Балогу і Тимошенко у сценарії Москви

Народний депутат Тарас СТЕЦЬКІВ (фракція «Наша Україна – Народна самооборона») називає «божевіллям» блокування представниками Блоку Юлії Тимошенко парламентської трибуни.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

«Коли частина більшості блокує трибуну ВР України – це божевілля, це руйнація влади як такої», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

На його думку, роблячи такі кроки БЮТ, «уподібнюється БАЛОЗІ, що є просто недопустимо».

Депутат наголосив, що незаслуховування Верховною Радою щорічного Послання Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогами першим питанням розглянути відставку Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду держмайна та ухвалити антиінфляційні закони, свідчить про відсутність «елементарної поваги до інститутів державної влади».

Т.СТЕЦЬКІВ вважає, що «і БАЛОГА, і БЮТ сьогодні своєю поведінкою є реальними учасниками сценарію, який написаний в Москві, і цей сценарій називається послаблення і руйнація Української держави».

Він наголосив, що «незаслуховування щорічного Послання Президента - це не є приниження ЮЩЕНКА, а це є приниження влади як такої».

«Сьогодні БЮТ уподібнився абсолютно провокаційним і деструктивним діям В.БАЛОГИ, і це свідчить, що вони обоє однакові і обоє відповідальні за розхитування корабля під назвою Українська держава», - переконаний депутат.

Він підкреслив, що покладає відповідальність за ці дії на обидві сторони: «і президентську - через БАЛОГУ, і на БЮТ - через ТИМОШЕНКО, бо вони є винуваті, є відповідальні за те божевілля, яке зараз робиться».

За словами Т.СТЕЦЬКІВА, «обидві сторони мають отямитись», бо люди перестануть довіряти і В.ЮЩЕНКУ, і Ю.ТИМОШЕНКО. «І з’являться тоді нові лідери, які візьмуть на себе відповідальність за долю країни», - вважає депутат.

Водночас він додав: «Якщо хтось думає, що на дострокових виборах в кінці року хтось виграє, то помиляється – ніхто не виграє». На уточнююче запитання УНІАН, які дострокові вибори він має на увазі, Т.СТЕЦЬКІВ сказав: «Парламентські і, можливо, президентські».

Він наголосив, що спочатку ВР має заслухати Послання Президента, а вже тоді розглянути питання щодо відставки голови ФДМУ. За словами Т.СТЕЦЬКІВА, парламент має проголосувати за відставку В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади Фонду держмайна, але БЮТ повинен подати на розгляд ВР іншу кандидатуру ніж Андрій ПОРТНОВ на посаду голови ФДМУ.

На думку депутата, після заяв А.ПОРТНОВА у ЗМІ на адресу, зокрема Президента, він не може обіймати цю посаду.

Як повідомляв УНІАН, о 10.00 Президент В.ЮЩЕНКО мав виступити у Верховній Раді зі щорічним Посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України. Проте депутати від БЮТ заблокували парламентську трибуну, президію, урядову ложу і ложу суддів.

За словами народного депутата від БЮТ Андрія ШЕВЧЕНКА, його фракція блокуватиме трибуну парламенту, якщо до виступу Президента у Верховній Раді не будуть ухвалені антиінфляційні закони та кадрові рішення.

Пізніше член фракції БЮТ Сергій ТЕРЬОХІН повідомив журналістам, що фракція БЮТ на даний момент проводить переговори із Секретаріатом Президента України щодо можливості ухвалення у парламенті у першу чергу антиінфляційних законів.