Ющенко: це - безпрецедентний випадок в історії України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що йому не вдалося виступити у Верховній Раді зі щорічним посланням через “надумані причини”, які висунув БЮТ, вимагаючи позачергово поставити у порядок денний роботи ВР пакет антикризових заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на брифінгу у парламенті після тривалих консультацій з лідерами парламентських фракцій та головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

Президент наголосив, що порядок денний був узгоджений, і він мав “чітке відчуття”, що сьогодні йому вдасться виконати свій конституційний обов’язок та звернутися до парламентаріїв із щорічним посланням, проте цього не відбулося.

У цьому контексті В.ЮЩЕНКО наголосив, що це вперше в історії України безпрецедентний випадок, коли парламентська більшість, яка відповідає за роботу парламенту, сама її і блокує.

Президент заявив, що парламентсько-урядова коаліція повинна взяти на себе відповідальність за процеси, які відбуваються.

Як повідомляв УНІАН, о 10.00 Президент В.ЮЩЕНКО мав виступити у Верховній Раді зі щорічним Посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України. Проте депутати від БЮТ заблокували парламентську трибуну, президію, урядову ложу і ложу суддів.

Фракція БЮТ вимагає ухвалення антиінфляційних законів і ряду кадрових рішень.