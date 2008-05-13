Яценюк закрив засідання ВР

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закрив ранкове засідання парламенту.

Він нагадав, що о 16.00 розпочнеться вечірнє засідання ВР.

Також А.ЯЦЕНЮК запросив на 13.00 лідерів фракцій парламенту для консультації щодо розблокування роботи ВР.

Він зазначив, що сьогодні у парламенті відбулася безпрецедентна подія, коли представники парламентської більшості заблокували роботу ВР.

На думку голови ВР, сьогодні слід вибачитися перед суспільством за той сором, який відбувається у парламенті.

А.ЯЦЕНЮК назвав події, що відбуваються, «загостренням політичної кризи», висловивши сподівання, що найближчим часом ця криза буде вирішена.