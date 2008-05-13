Яценюк закрив засідання ВР
11:56, 13 травня 2008Політика
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Спікер каже, що відбувається "сором"
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закрив ранкове засідання парламенту.
Він нагадав, що о 16.00 розпочнеться вечірнє засідання ВР.
Також А.ЯЦЕНЮК запросив на 13.00 лідерів фракцій парламенту для консультації щодо розблокування роботи ВР.
Він зазначив, що сьогодні у парламенті відбулася безпрецедентна подія, коли представники парламентської більшості заблокували роботу ВР.
На думку голови ВР, сьогодні слід вибачитися перед суспільством за той сором, який відбувається у парламенті.
А.ЯЦЕНЮК назвав події, що відбуваються, «загостренням політичної кризи», висловивши сподівання, що найближчим часом ця криза буде вирішена.
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