Регіонали мають свій погляд на події у ВР

Сьогоднішні дії БЮТ спрямовані на дострокові президентські вибори, заявив кореспонденту УНІАН народний депутат України Олександр ЄФРЕМОВ (фракція Партії регіонів).

Він зазначив, що ще при формуванні нинішньої більшості у Верховній Раді «ми передбачали такий варіант розвитку подій». За його словами, «на жаль, в черговий раз ми не помилилися у своїх прогнозах».

Депутат наголосив, що сьогоднішні події у ВР – це «розкрутка механізму», який задіяний для проведення дострокових президентських виборів.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що сьогоднішня ситуація свідчить «про повне непорозуміння всередині коаліції». За його словами, сьогодні блокується робота парламенту «під надуманим приводом боротьби за крісло голови Фонду держмайна України».

Він заявив, що такі дії БЮТ не підтримуються більшістю народних депутатів, які виступають за нормальну роботу парламенту.